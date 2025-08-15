ا ق ش- تاعى PPI ءوسىمى جاھاندىق نارىقتاعى تاۋەكەلگە قىزىعۋشىلىقتى باسەڭدەتتى
استانا. KAZINFORM - شىلدە ايىندا وندىرۋشىلەر باعالارى يندەكسى (PPI) ايلىق ەسەپپەن 0,9 پايىزعا ءوستى، بۇل 2022-جىلدىڭ ماۋسىمىنان بەرگى ەڭ جوعارى ايلىق ءوسىم بولدى، دەپ جازدى قازاقستان قارجىگەرلەر قاۋىمداستىعى.
ۆاليۋتا نارىعى
بەيسەنبى كۇنگى ۆاليۋتا ساۋدا-ساتتىعىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا USDKZT جۇبى شامالى قۇبىلمالىلىق كورسەتىپ، 1 ا ق ش دوللارى ءۇشىن 538,1 تەڭگەگە دەيىن (+0,07 تەڭگە) ءوستى. ساۋدا كولەمى 229,5 ميلليون دوللاردى قۇرادى (-46,2 ميلليون). جالپى العاندا بەيتاراپ سىرتقى جاعدايلاردى ەسكەرە وتىرىپ، مۇنداي ديناميكا نەگىزىنەن ىشكى ۆاليۋتا نارىعىنداعى جاعدايمەن انىقتالدى. تەڭگەگە قىسىم كورسەتىپ وتىرعان ىشكى فاكتورلار قاتارىندا يمپورت كولەمىنىڭ ءوسۋى، بەلسەندى دەمالىس ماۋسىمى، بيۋجەت قاراجاتىن يگەرۋدىڭ جەدەلدەۋى جانە سىرتقى قارىزدى وتەۋ/قىزمەت كورسەتۋ پروتسەستەرى اتاپ وتىلەدى.
جاريالانعان ستاتيستيكا ىشىندە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق- تۇلىك تاۋارلارى (ا م ءا ت) باعالارى يندەكسىنىڭ وتكەن اپتادا ءىس جۇزىندە وزگەرىسسىز قالعانىن اتاپ وتكەن ءجون: ءوسىم 0,1 پايىزدى قۇرادى.
بۇگىنگى كۇننىڭ باستى نازارىندا - سىرتقى ساۋدا اينالىمى، وندىرىستىك ادىسپەن ەسەپتەلگەن ج ءى ءو جانە اقشا اگرەگاتتارى تۋرالى مالىمەتتەر جاريالانادى.
اقشا نارىعى
جۇيەدەگى وتىمدىلىك ارتىقشىلىعىنىڭ ءوسۋى اياسىندا اقشا نارىعى كىرىستىلىگى ءارتۇرلى باعىتتاعى ديناميكانى كورسەتۋدى جالعاستىرۋدا. TONIA مولشەرلەمەسى 15,50 پايىز دەڭگەيىندە ساقتالسا، SWAP-1D كىرىستىلىگى 11,32 پايىزدان 11,11 پايىزعا دەيىن تومەندەدى. ساۋدا-ساتتىقتىڭ جالپى كولەمى 664,5 ميلليارد تەڭگەگە دەيىن ءوستى (+112,9 ميلليارد). سونىمەن قاتار، ۇلتتىق بانكتىڭ دەپوزيتتىك اۋكتسيونىنا دەگەن سۇرانىس 1,4 تريلليون تەڭگەگە دەيىن كوتەرىلىپ (+188,3 ميلليارد)، تولىعىمەن 16,5 پايىز جىلدىق مولشەرلەمە بويىنشا قاناعاتتاندىرىلدى. ۇلتتىق بانكتىڭ وپەراتسيالارى بويىنشا اشىق پوزيتسيا 8,2 تريلليون تەڭگەگە دەيىن ۇلعايدى.
قور نارىعى
بەيسەنبى كۇنى KASE يندەكسى 1,2 پايىزعا سەنىمدى تۇردە ءوسىپ، تامىز ايىنىڭ باسىنان بەرگى رەكوردتىق دەڭگەي - 6830 پۋنكتكە جەتتى. يندەكستىڭ وسۋىنە ەڭ ۇلكەن ۇلەستى ب ت س ك اكسيالارى (+5,8 پايىز)، حالىق بانكىنىڭ قاعازدارى (+1,3 پايىز) جانە قازاتومپروم (+1,3 پايىز) قوستى، بۇل Air Astana اكسيالارىنىڭ تومەندەۋىنەن (-1,2 پايىز) بولعان قىسىمدى تەڭەستىردى. كۇندىزگى ديناميكا بانك سەكتورى مەن جەكەلەگەن شيكىزات ەميتەنتتەرى بويىنشا ساتىپ الۋشىلار بەلسەندىلىگىنىڭ باسىم ەكەنىن كورسەتىپ، ساۋدا اينالىمىنىڭ ارتۋى اياسىندا نارىقتىڭ جالپى ءوسۋ ءۇردىسىن قولدادى.
مۇناي
مۇناي باعاسى 1,8 پايىزعا ءوسىپ، باررەلىنە 66,8 دوللارعا دەيىن جەتتى. بۇل ءوسىم ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پەن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ بۇگىنگى كەزدەسۋىنىڭ الدىندا ورىن الدى. اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى كەرولاين ليەۆيتت بەيسەنبى كۇنى حابارلاعانداي، الياسكادا وتەتىن كەلىسسوزدەردەن كەيىن تاراپتار بىرلەسكەن باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىن وتكىزەدى. ساراپشىلار اتاپ وتكەندەي، ۋكراينا ماسەلەسىنە قاتىستى وتەتىن كەزدەسۋ قارساڭىندا نارىق قاتىسۋشىلارى ساقتىق تانىتىپ وتىر. ولار بۇل كەزدەسۋ رەسەي شيكىزاتىنا قاتىستى سانكسيالاردىڭ جۇمسارۋى نەمەسە كەرىسىنشە، ساتىپ الۋشىلارعا قارسى شەكتەۋلەردىڭ كۇشەيۋىنە اكەلەدى دەپ قاۋىپتەنەدى.
تاۋەكەل اكتيۆتەر
ا ق ش- تىڭ بيرجالىق يندەكستەرى وندىرۋشىلەر باعالارى يندەكسىنىڭ (PPI) قولايسىز دەرەكتەرى جاريالانعاننان كەيىن -0,03 پايىز بەن +0,03 پايىز ارالىعىندا شامالى تەربەلىس كورسەتتى. بۇل دەرەكتەر قىركۇيەك ايىندا مولشەرلەمەلەردى بىرنەشە رەت تومەندەتۋ تۋرالى جوعارى كۇتۋلەردى سالقىنداتتى. شىلدە ايىندا وندىرۋشىلەر باعالارى يندەكسى 0,9 پايىزعا ءوستى، ال Dow Jones بولجامى 0,2 پايىز بولعان ەدى. بۇل - 2022-جىلدىڭ ماۋسىمىنان بەرگى ەڭ ۇلكەن ايلىق ءوسىم. ازىق-تۇلىك پەن ەنەرگيا رەسۋرستارىن ەسەپتەمەگەندە، بازالىق PPI دا 0,9 پايىزعا ءوستى (كۇتىلگەنى - 0,3 پايىز). ال ازىق-تۇلىك، ەنەرگيا جانە ساۋدا قىزمەتتەرىن ەسەپتەمەيتىن كورسەتكىش 0,6 پايىزعا ارتتى، بۇل - 2022-جىلدىڭ ناۋرىزىنان بەرگى ەڭ جوعارى ءمان.
PPI يندەكسىنە تۇتىنۋ باعالارى يندەكسىنە (CPI) قاراعاندا از نازار اۋدارىلعانىمەن، ول ءوندىرىستىڭ ارالىق كەزەڭدەرىندەگى باعا وزگەرىستەرى تۋرالى ماڭىزدى اقپارات بەرەدى. بۇل كورسەتكىشتەر ا ق ش ساۋدا مينيسترلىگىنىڭ جەكە تۇتىنۋ شىعىندارى يندەكسىن (PCE) ەسەپتەۋ نەگىزىن قۇرايدى - بۇل ف ر ج ينفلياتسيانى بولجاۋدا باسشىلىققا الاتىن نەگىزگى ينديكاتور. جاڭارتىلعان مالىمەتتەر وسى ايدىڭ سوڭىندا جاريالانادى.
قورعاۋشى اكتيۆتەر
التىن باعاسى تروي ۋنتسياسىنا 3381 دوللارعا دەيىن تومەندەدى (-0,8 پايىز)، ال ا ق ش- تىڭ 10 جىلدىق قازىناشىلىق وبليگاتسيالارىنىڭ كىرىستىلىگى 4,24 پايىزدان 4,29 پايىزعا ءوستى. دوللار يندەكسى 98,3 پۋنكتكە دەيىن تومەندەدى (+0,4 پايىز). قورعاۋشى اكتيۆتەردىڭ بۇل ديناميكاسى ا ق ش- تاعى وندىرۋشىلەر ينفلياتسياسىنىڭ قىزىپ كەتكەن دەرەكتەرىنە نارىقتاردىڭ رەاكتسياسىن كورسەتەدى. بۇل دەرەكتەر ف ر ج- نىڭ جوعارى مولشەرلەمەلەردى ۇزاق ۋاقىت ساقتاپ قالۋى مۇمكىن دەگەن كۇتۋلەردى كۇشەيتتى.
ال قور بيرجاسىندا دوللار باعامى قايتا قىمباتتادى.