ا ق ش- تاعى شاتداۋن سالدارىنان اۋە رەيستەرى كەشىكتى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش ۇكىمەتى جۇمىسى مەن قارجىلاندىرۋ توقتاتىلعانىننان ءبىر اپتادان سوڭ ديسپەتچەرلەردىڭ جۇمىسقا شىقپاۋىنا بايلانىستى رەيستەردىڭ كەشىگۋى مەن توقتاتىلۋ جاعدايلارىنىڭ سانى ارتىپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى ABC News.
سەيسەنبىدە تەننەسسي شتاتىنداعى نەشۆيلل حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ ۇستىندەگى اۋە قوزعالىسىن قاداعالايتىن مۇنارادا شەكتەۋلى عانا قىزمەتكەرلەر جۇمىس ىستەپ، وسىعان بايلانىستى قوناتىن ۇشاقتاردى مەمفيستەگى اۋە قوزعالىسىن باسقارۋ ورتالىعى ۇيلەستىردى. رەيستەر ورتاشا ەسەپپەن ەكى ساعاتتان استام ۋاقىتقا كەشىكتىرىلدى.
ازاماتتىق اۆياتسيا فەدەرالدى باسقارماسىنىڭ (FAA) نۇسقاۋلارىنا سايكەس، قىزمەتكەرلەر تاپشىلىعىنا بايلانىستى داللاستا (تەحاس شتاتى) رەيستىڭ كەشىگۋى ورتاشا ەسەپپەن 30 مينۋتتى، ال چيكاگودا (يللينويس شتاتى) 40 مينۋتتى قۇراپ وتىر.
FAA قۇجاتتارىنا سايكەس، كاليفورنياداعى بەربانك اۋەجايى اۋە ديسپەتچەرلەرىنىڭ جەتىسپەۋشىلىگىنە بايلانىستى دۇيسەنبىدە باسقارۋ مۇناراسىن بىرنەشە ساعاتقا جابۋعا ءماجبۇر بولدى.
دۇيسەنبىدە كولورادو شتاتىنداعى دەنۆەر اۋەجايىندا 600 دەن استام جانە اريزوناداعى فەنيكس اۋەجايىندا 200 گە جۋىق رەيس توقتاتىلدى.
اۋە قوزعالىسى ديسپەتچەرلەرى ۇلتتىق قاۋىمداستىعىنىڭ (NATCA) مالىمەتىنشە، اۋە ديسپەتچەرلەرى جالاقىنىڭ ءبىر بولىگىن 14-قازاندا الادى، ءبىراق ۇكىمەتتىڭ جۇمىسى توقتاپ تۇرا بەرسە، 28-قازاندا قارجىلاندىرۋ بولمايدى.
ديسپەتچەرلەر ومىرلىك ماڭىزى بار جۇمىسشىلار سانالادى جانە ۇكىمەت جۇمىسىن توقتاتقان كەزدە جۇمىستان شىعارىلمايدى. كولىك دەپارتامەنتى جۇمىسىن توقتاتۋ جوسپارىنا سايكەس، شامامەن 13294 ديسپەتچەر جۇمىسىن جالاقىسىز جالعاستىرادى.
