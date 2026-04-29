ا ق ش-تا يرانمەن سوعىستىڭ اياقتالعانىن جاريالاۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - اق ءۇيدىڭ سۇرانىسى بويىنشا امەريكالىق بارلاۋ قىزمەتى ا ق ش-تىڭ يرانمەن سوعىستىڭ اياقتالعانىن ءبىرجاقتى تۇردە جاريالاۋىنىڭ ىقتيمال سالدارىن باعالاپ جاتىر، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
امەريكالىق ارنايى قىزمەتتەر «ەگەر ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ءبىرجاقتى تۇردە جەڭىسىن جاريالاسا، يران قالاي ارەكەت ەتەر ەدى» دەگەن سۇراقتى تالداپ جاتقانىن ناقتىلادى.
دەرەككوزدەردىڭ مالىمەتىنشە، ماقسات - ترامپ قاقتىعىستان شىعىپ كەتسە، نە بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ءتۇسىنۋ. كەيبىر امەريكالىق شەنەۋنىكتەر مەن كەڭەسشىلەر بۇل قادام بيىل وتەتىن ارالىق سايلاۋدا رەسپۋبليكاشىلاردىڭ ەلەۋلى جەڭىلىسىنە اكەلۋى مۇمكىن دەپ قورقادى.
ا ق ش-تاعى ارالىق سايلاۋ قاراشا ايىنا جوسپارلانعان جانە قازىرگى ۋاقىتتا كوپتەگەن باقىلاۋشىلار، ەڭ الدىمەن يرانعا قارسى وپەراتسيا جانە سونىڭ سالدارىنان ەلدەگى جانارماي باعاسىنىڭ وسۋىنە بايلانىستى بيلەۋشى رەسپۋبليكالىق پارتيانىڭ جەڭىلىسكە ۇشىرايتىنىن بولجايدى.
شەشىم قابىلدانباعان
Reuters اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ۆاشينگتون ازىرگە ناقتى شەشىم قابىلداماعان، ال ا ق ش اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى يرانعا قارسى اسكەري ناۋقاندى كۇشەيتۋى دە مۇمكىن. دەگەنمەن، «جىلدام دەەسكالاتسيا پرەزيدەنتكە ءتۇسىپ وتىرعان ساياسي قىسىمدى ازايتا الادى»، ءتىپتى بۇل يراننىڭ ۇستانىمىن كۇشەيتىپ، تەگەرانعا يادرولىق جانە زىمىران باعدارلامالارىن قالپىنا كەلتىرۋگە مۇمكىندىك بەرسە دە، قاجەت بولعان جاعدايدا تاياۋ شىعىستاعى ا ق ش وداقتاستارىنا قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن.
سونداي-اق اگەنتتىك اق ۇيدەگى سوڭعى كۇندەردەگى يران ماسەلەسىنە قاتىستى تالقىلاۋلارمەن تانىس ءۇش دەرەككوزگە سىلتەمە جاساپ، دونالد ترامپ سوعىستىڭ ءوزى مەن ونىڭ پارتياسى ءۇشىن قانداي «ساياسي قۇنى» بار ەكەنىن تولىق تۇسىنەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- اق ءۇي وكىلدەرىنىڭ ءبىرى پرەزيدەنتكە سوعىستى توقتاتۋعا باعىتتالعان ىشكى قىسىمدى «وراسان زور» دەپ سيپاتتادى، - دەلىنگەن ماتەريالدا.
وندا كەلتىرىلگەن مالىمەتتەرگە سايكەس، ا ق ش ۇكىمەتى يرانعا قاتىستى «ءارتۇرلى اسكەري ءىس- قيمىل نۇسقالارىن» قاراستىرۋدى جالعاستىرىپ جاتىر. ولاردىڭ قاتارىندا ساياسي كوشباسشىلار مەن اسكەري باسشىلىققا قارسى سوققىلاردى قايتا باستاۋ مۇمكىندىگى دە بار. الايدا، يرانعا قۇرلىقتىق باسىپ كىرۋدى كوزدەيتىن «ەڭ اۋقىمدى» جوسپارلاردى جۇزەگە اسىرۋ قازىر «بىرنەشە اپتا بۇرىنعىعا قاراعاندا ىقتيمالدىعى تومەن» دەپ باعالانىپ وتىر.
سونىمەن قاتار اگەنتتىك مالىمەتىنشە، اتىستى توقتاتۋ كەزەڭىندە يران ا ق ش پەن يزرايل سوعىستىڭ العاشقى اپتالارىندا بومبالاعان اسكەري نىساندارداعى ۇيىندىلەر استىنان ايتارلىقتاي كولەمدە قارۋ-جاراقتى، سونىڭ ىشىندە دروندار مەن زىمىران قوندىرعىلارىن شىعارىپ ۇلگەرگەن.
ا ق ش-تىڭ Central Intelligence Agency (س ر ۋ) وكىلدەرى Reuters اگەنتتىگىنىڭ يرانعا قاتىستى ناقتى سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرۋدەن باس تارتتى.
- س ر ۋ بۇل بارلاۋ قاۋىمداستىعىنا تيەسىلى دەگەن بولجامدى باعالاۋمەن تانىس ەمەس، - دەپ مالىمدەدى لەنگليدەگى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ جەتەكشىسى ليز لايونس.
ا ق ش ۇلتتىق بارلاۋ ديرەكتورى تۋلسي گاببارد اپپاراتى دا بۇل ماسەلەگە قاتىستى پىكىر بىلدىرۋدەن باس تارتتى.
ايتا كەتەيىك، مۇناي باعاسى ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسسوزدىڭ وتكىزىلمەۋىنە بايلانىستى كۇرت ءوستى.