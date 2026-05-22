ا ق ش- تان گونكونگقا دەيىن: الماتىلىق تۇلەكتەر قايدا وقۋعا ءتۇسىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ گرانت يەگەرى اتانعان ستۋدەنتتەر كوبەيگەن.
الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، وسى وقۋ جىلىندا مەگاپوليستىڭ جۇزدەگەن 11-سىنىپ وقۋشىسى ا ق ش، ۇلى بريتانيا، شۆەيتساريا، فرانسيا، اۋستريا، گونكونگ، سينگاپۋر، وڭتۇستىك كورەيا جانە تۇركيانىڭ جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتتەرىنەن شاقىرتۋ الىپ، ءبىلىم گرانتتارىن يەلەنگەن.
مىسالى، 105-گيمنازيانىڭ تۇلەگى ءارى حيميا پانىنەن حالىقارالىق وليمپيادانىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى ءساليما داۋلەتكەرەي الەمدەگى ەڭ بەدەلدى تەحنولوگيالىق ينستيتۋتتاردىڭ ءبىرى - EPFL- گە (شۆەيتساريا) «بيوحيميالىق ينجەنەريا» ماماندىعىنا، سونداي-اق گرونينگەن ۋنيۆەرسيتەتىنە (نيدەرلاند) شاقىرتۋ العان.
ال 92-مامانداندىرىلعان ليتسەيدىڭ وقۋشىسى ارايلىم مۇحاجان ماتەماتيكا جانە فيزيكا بويىنشا حالىقارالىق وليمپيادالاردىڭ جەڭىمپازى اتانىپ، بىردەن ءۇش ءىرى ۋنيۆەرسيتەتتەن شاقىرتۋ العان. ولار: DePauw University (ا ق ش)، Saint Louis University (ا ق ش) جانە Duke Kunshan University (ق ح ر). وسى مەكتەپتىڭ تاعى ءبىر وقۋشىسى - ارايلىم مۇحامەتقالي Massachusetts University (ا ق ش)، Suffolk University (ا ق ش) جانە The Hong Kong Polytechnic University (گونكونگ) ۋنيۆەرسيتەتتەرىنە شاقىرىلدى.
22-مەكتەپ-گيمنازياسىنىڭ تالىمگەرى جانەل تەن فرانسۋز ءتىلى بويىنشا رەسپۋبليكالىق وليمپيادانىڭ جۇلدەگەرى اتانىپ، ستراسبۋرگ ۋنيۆەرسيتەتىنە (فرانسيا) وقۋعا قابىلدانعان. ال روبوتوتەحنيكادان حالىقارالىق جارىستاردىڭ جۇلدەگەرى مۇحامەدجان تولەۋبەك (140-گيمنازيا) South China University of Technology (ق ح ر) ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ «جاساندى ينتەللەكت» يننوۆاتسيالىق باعىتىنا وقۋعا ءتۇستى.
ەسكە سالايىق، ەندى ۇبت سەرتيفيكاتىمەن مالايزيا ج و و- لارىنا تۇسۋگە بولادى.