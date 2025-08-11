ا ق ش-تا تۇرعىن ءۇيدىڭ ۇستىنە مەتەوريت قۇلادى
استانا. KAZINFORM - دجوردجيا مەن كورشىلەس شتاتتاردىڭ جۇزدەگەن تۇرعىنى مەتەوريتتىڭ اسپاندا ۇشىپ، ارتىنشا جارىلعانىن كوردى، دەپ حابارلايدى BBC.
NASA 26 ماۋسىمدا مەتەوريتتىڭ دجوردجيا شتاتىنىڭ ۇستىنەن كۇندىزگى ۋاقىتتا اسپاننان ۇشىپ ءوتىپ، كەيىن جارىلعانىن راستادى.
دجوردجيا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى ماكدونوداعى ءۇيدىڭ توبەسىنە قۇلاعان تاس سىنىعىن زەرتتەپ، مەتەوريتتىڭ تۇرىنە قاراي 4,56 ميلليارد جىل بۇرىن پايدا بولعانىن انىقتادى. بۇل ونىڭ جەردەن شامامەن 20 ميلليون جىلعا ۇلكەن ەكەنىن تانىتىپ وتىر.
مەتەوريت ۇشىپ بارا جاتقاندا كولەمى مەن جىلدامدىعىن تەز تومەندەتكەن. ءبىراق ول گەنري گرافتىعىنداعى ءۇيدىڭ توبەسىنە سوعىلعان كەزدە سەكۋندىنا كەمىندە 1 ك م جۇرگەن. عيماراتقا قۇلاعان سىنىقتار ولاردىڭ شىعۋ تەگىن تەكسەرگەن عالىمدارعا تاپسىرىلدى.
دجوردجيا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ گەولوگى سكوتت حارريس پەن ونىڭ كومانداسى وپتيكالىق جانە ەلەكتروندى ميكروسكوپتاردىڭ كومەگىمەن مەتەوريتتىڭ ءتۇرىن انىقتادى. بۇل - جارتاس مەتەوريتتەرىنىڭ ەڭ كوپ تارالعان ءتۇرى حاندريت بولىپ شىقتى. NASA مالىمەتىنشە، ونىڭ جاسى - شامامەن 4,56 ميلليارد جىل.
ماكدونو مەتەوريتى دەپ اتالعان نىسان - دجوردجيادان تابىلعان 27- مەتەوريت.