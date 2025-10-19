ا ق ش- تا ترامپتىڭ ساياساتىنا قارسى اكسيا ءوتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ بارلىق شتاتىندا پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ ساياساتىنا قارسى No Kings («پاتشالارعا جول جوق») اتتى توپتىڭ نارازىلىق اكتسيالارى ءوتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى شەتەل ب ا ق- تارىنا سىلتەمە جاساپ.
The Guardian باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، قارسىلىق اكسيالارى 1- قازاننان بەرى جالعاسىپ جاتقان ۇكىمەت جۇمىسىنداعى ءىشىنارا توقتاۋ (شاتداۋن) جانە كوشى-قون ساياساتىنا قارسى نارازىلىقتار اياسىندا ءوتىپ جاتىر.
نارازىلىق بىلدىرۋشىلەر ۇلتتىق تۋلار مەن «پاتشالارعا جول جوق»، «ميللياردەرلەر ا ق ش- تى قۇرتىپ جاتىر» دەگەن جازۋلارى بار پلاكاتتار ۇستاپ شىققان. ولاردىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى مەملەكەت باسشىسىنىڭ ساياساتى ەلدى اۆتوريتارلىق باسقارۋعا الىپ كەلە جاتىر.
No Kings ۇيىمىنىڭ رەسمي سايتىندا جاريالانعان مالىمەتكە سايكەس، ەل بويىنشا 2700 دەن استام جەردە ءىس- شارا وتكىزۋ جوسپارلانعان. ۇيىمداستىرۋشىلار بۇل نارازىلىقتارعا 1 ميلليوننان استام ادام قاتىسادى دەپ بولجاپ وتىر.
ال ت ا س س اگەنتتىگى سوڭعى اقپاراتقا سۇيەنىپ، نارازىلىق شەرۋلەرىنە شامامەن 7 ميلليون ادام قاتىسقانىن جازدى. اكتسيانى ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، امەريكالىقتار 2700 دەن استام قالادا كوشەگە شىققان.
«بۇگىن ا ق ش تاريحىنداعى ەڭ ءىرى بىركۇندىك نارازىلىق شارالارىنىڭ ءبىرى ءوتتى - شامامەن 7 ميلليون امەريكالىق جينالدى. بۇل ماۋسىم ايىمەن سالىستىرعاندا 2 ميلليون ادامعا كوپ. 2700 دەن استام قالادا No Kings قوزعالىسىنىڭ بەيبىت شەرۋىنە شىققان حالىق اۆتوريتاريزمگە قارسى كۇش بىرىكتىرىپ، بۇل ەل پاتشالارعا ەمەس، حالىققا تيەسىلى ەكەنىن مالىمدەدى»، دەلىنگەن رەسمي مالىمدەمەدە.
No Kings قوزعالىسىنىڭ الدىڭعى نارازىلىق شارالارى 14-ماۋسىمدا، دونالد ترامپتىڭ تۋعان كۇنىندە جانە ۆاشينگتوندا وتكەن اسكەري شەرۋ كەزىندە ۇيىمداستىرىلعان. ول كەزدە ا ق ش قالالارىندا كەمىندە 2100 دەن استام اكتسيا ءوتىپ، شامامەن 5 ميلليون ادام قاتىسقان.