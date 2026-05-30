ا ق ش- تا ترامپ بەينەلەنگەن 250 دوللارلىق كۋپيۋرا شىعارىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM – ا ق ش قارجى مينيسترلىگى ەلدىڭ قازىرگى پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بەينەلەنگەن 250 دوللارلىق جاڭا بانكنوتانى شىعارۋعا دايىندالىپ جاتىر.
NBC News مالىمەتىنشە، باستاما جۇزەگە اسۋى ءۇشىن الدىمەن كونگرەسس ءتىرى ادامداردىڭ بەينەسىن بانكنوتالارعا ورنالاستىرۋعا رۇقسات بەرەتىن زاڭ جوباسىن ماقۇلداۋى قاجەت.
ا ق ش قارجى ءمينيسترى سكوتت بەسسەنت ۆەدومستۆونىڭ مۇنداي بانكنوتالاردى باسىپ شىعارۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
- ا ق ش تاۋەلسىزدىگىنىڭ 250 جىلدىعىنا ارنالعان بانكنوتادا ەل پرەزيدەنتىنىڭ بەينەلەنۋىنەن ەشقانداي وعاشتىق كورىپ تۇرعان جوقپىن، - دەدى سكوتت بەسسەنت.
بۇعان دەيىن ا ق ش قارجى مينيسترلىگى قاعاز اقشادا دونالد ترامپتىڭ قولتاڭباسى ورنالاستىرىلاتىنىن حابارلاعان بولاتىن.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، بۇل شەشىم ا ق ش تاۋەلسىزدىگىنىڭ 250 جىلدىعىنا وراي قابىلدانعان.
سونداي-اق بۇعان دەيىن ا ق ش- تىڭ بەينەلەۋ ونەرى جونىندەگى كوميسسيا ەلدىڭ 250 جىلدىعىنا ارناپ دونالد ترامپتىڭ بەينەسى قاشالعان 24 كاراتتىق ەستەلىك التىن مونەتانى شىعارۋ تۋرالى ۇسىنىستى قولداعانى حابارلانعان.
الايدا اتالعان ديزاين دا ازىرگە قارجى مينيسترلىگىنىڭ تۇپكىلىكتى ماقۇلداۋىن العان جوق.
ايتا كەتەيىك، سەنات ترامپتىڭ اق ۇيدەگى بال زالىنا قارجى ءبولۋ تۋرالى زاڭ جوباسىن قابىلدامادى.