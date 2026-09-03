ا ق ش-تا تۋعان بالالارعا ازاماتتىق بەرۋ: سوت ترامپ جارلىعىنىڭ كۇشىن جويدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش فەدەرالدىق سوتى پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ ەل اۋماعىندا دۇنيەگە كەلگەن بالالارعا اۆتوماتتى تۇردە ازاماتتىق بەرۋ قۇقىعىن شەكتەيتىن جاڭا جارلىعىنىڭ كۇشىنە ەنۋىن ۋاقىتشا توقتاتتى، دەپ حابارلايدى Reuters.
مەريلەند شتاتىنىڭ فەدەرالدىق سۋدياسى دەبورا بوردمان مۇنداي شەشىمدى يمميگرانتتاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋشى ۇيىمداردىڭ ءوتىنىشى بويىنشا قابىلدادى. بۇعان دەيىن ا ق ش جوعارعى سوتى ترامپتىڭ 2025-جىلعى وسىنداي جارلىعىن كونستيتۋتسيانىڭ 14-تۇزەتۋىنە قايشى دەپ تانىعان ەدى.
وسى شەشىمنەن كەيىن ترامپ 6-تامىزدا جاڭا جارلىققا قول قويدى. ول ەڭ الدىمەن بالاسىنا ا ق ش ازاماتتىعىن الۋ ماقساتىندا ەلگە بوسانۋ ءۇشىن كەلەتىن شەتەلدىكتەرگە باعىتتالعان. سونداي-اق كەيبىر باسقا ساناتتاعى شەتەلدىك اتا-انالاردىڭ بالالارىنا ازاماتتىق بەرۋدى شەكتەۋ كوزدەلگەن.
سۋديانىڭ پىكىرىنشە، جاڭا جارلىق ۇجىمدىق تالاپقا كىرەتىن بالالارعا قاتىستى قولدانىلعان جاعدايدا كونستيتۋتسياعا قايشى بولۋى ىقتيمال، ويتكەنى جوعارعى سوت ولاردىڭ ا ق ش-تا تۋعان ساتتەن باستاپ ازامات ەكەنىن بۇعان دەيىن انىقتاعان.
سوت شەشىمى مەملەكەتتىك دەپارتامەنتكە، ىشكى قاۋىپسىزدىك مينيسترلىگىنە جانە الەۋمەتتىك قامسىزداندىرۋ باسقارماسىنا وسى ساناتتاعى بالالاردىڭ ازاماتتىعىن مويىنداۋدان باس تارتۋعا تىيىم سالادى.
ا ق ش ادىلەت مينيسترلىگى جاڭا جارلىقتىڭ بۇرىنعىسىنا قاراعاندا اياسى تار ەكەنىن ايتىپ، سوتقا جۇگىنۋگە ءالى ەرتە دەگەن ءۋاج كەلتىرگەن. الايدا سۋديا جارلىقتىڭ ورىندالۋىن قازىردەن توقتاتۋ قاجەت دەپ شەشتى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن دە ا ق ش جوعارعى سوتى تۋۋ ارقىلى ازاماتتىق الۋ قۇقىعىن كۇشىندە قالدىرعانىن جازدىق.
ال ترامپ ا ق ش-تا تۋۋ ارقىلى ازاماتتىق الۋ قۇقىعىن جويعىسى كەلەتىنىن مالىمدەدى.