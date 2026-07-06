KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ا ق ش-تا تاۋەلسىزدىك كۇنىن مەرەكەلەۋ كەزىندە 400 دەن استام ادام ۇستالدى

    استانا. kazinform - ا ق ش-تىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنى مەرەكەسى كەزىندە نيۋپورت-بيچ قالاسىندا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى 400 دەن استام ادامدى ۇستادى، دەپ حابارلايدى Report.

    АҚШ-та Тәуелсіздік күнін мерекелеу кезінде 400-ден астам адам ұсталды
    فوتو: Report

    Los Angeles Times گازەتىنىڭ مالىمەتىنشە، مەرەكە قارساڭىندا جەرگىلىكتى بيلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتارعا قاتىستى «مۇلدەم توزبەۋشىلىك» ساياساتىن جاريالاعان.

    4-شىلدە كەشىندە مەرەكەلىك شارا جاپپاي تارتىپسىزدىككە ۇلاسىپ، كوشەدەگى توبەلەستەر، ۇرلىق، جول بەلگىلەرىن ءبۇلدىرۋ جانە وتشاشۋلاردى زاڭسىز اتۋ فاكتىلەرى تىركەلدى.

    ۇستالعانداردىڭ باسىم بولىگى - جاستار. ولاردىڭ كوبى نيۋپورت-بيچ قالاسىنىڭ تۇرعىندارى ەمەس. جاستاردىڭ ءبىرازى زاڭسىز وتشاشۋ اتىلعانى تۋرالى حابار تۇسكەن جەرگىلىكتى جاعاجايدا ۇستالعان.

    ايتا كەتەيىك، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ امەريكانىڭ 250 جىلدىعىنا ارنالعان Freedom 250 مەرەكەلىك كونسەرتىنە كوپ ءارتىس قاتىسۋدان باس تارتقاننان كەيىن ونى «امەريكانى قايتادان ۇلى ەتەيىك» ۇرانىمەن ميتينگپەن الماستىرۋدى ۇسىنعان بولاتىن.

    الەم
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور