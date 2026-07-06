ا ق ش-تا تاۋەلسىزدىك كۇنىن مەرەكەلەۋ كەزىندە 400 دەن استام ادام ۇستالدى
استانا. kazinform - ا ق ش-تىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنى مەرەكەسى كەزىندە نيۋپورت-بيچ قالاسىندا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى 400 دەن استام ادامدى ۇستادى، دەپ حابارلايدى Report.
Los Angeles Times گازەتىنىڭ مالىمەتىنشە، مەرەكە قارساڭىندا جەرگىلىكتى بيلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتارعا قاتىستى «مۇلدەم توزبەۋشىلىك» ساياساتىن جاريالاعان.
4-شىلدە كەشىندە مەرەكەلىك شارا جاپپاي تارتىپسىزدىككە ۇلاسىپ، كوشەدەگى توبەلەستەر، ۇرلىق، جول بەلگىلەرىن ءبۇلدىرۋ جانە وتشاشۋلاردى زاڭسىز اتۋ فاكتىلەرى تىركەلدى.
ۇستالعانداردىڭ باسىم بولىگى - جاستار. ولاردىڭ كوبى نيۋپورت-بيچ قالاسىنىڭ تۇرعىندارى ەمەس. جاستاردىڭ ءبىرازى زاڭسىز وتشاشۋ اتىلعانى تۋرالى حابار تۇسكەن جەرگىلىكتى جاعاجايدا ۇستالعان.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ امەريكانىڭ 250 جىلدىعىنا ارنالعان Freedom 250 مەرەكەلىك كونسەرتىنە كوپ ءارتىس قاتىسۋدان باس تارتقاننان كەيىن ونى «امەريكانى قايتادان ۇلى ەتەيىك» ۇرانىمەن ميتينگپەن الماستىرۋدى ۇسىنعان بولاتىن.