ا ق ش- تا ۇستالعان قازاقستاندىق كەپىلمەن بوساتىلدى - س ءى م
استانا. KAZINFORM -سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان ازاماتىنا زاڭ اياسىندا كومەك كورسەتىلەدى، ال ونىڭ تۋىستارى بايلانىستا وتىر.
سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ ا ق ش- تا ۇستالعان قازاقستان ازاماتى ەلامان بالتاگەرەيگە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
بۇعان دەيىن ا ق ش- تا ەلامان بالتاگەرەيدىڭ تەرروريزممەن بايلانىسى بار نەمەسە سونداي بايلانىسى بولۋى مۇمكىن تۇلعا رەتىندە ۇستالعانى حابارلانعان بولاتىن. سونداي-اق وعان قاتىستى ەلدەن شىعارۋ تۋرالى تۇپكىلىكتى شەشىم قابىلدانعان. بۇل اقپاراتتى ا ق ش- تىڭ يمميگراتسيالىق جانە كەدەندىك باقىلاۋ قىزمەتى جاريالاعان.
سەنات كۋلۋارىندا جۋرناليستەردىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەرگەن ەرمەك كوشەربايەۆ قازاقستان تاراپى زاڭ اياسىندا قاجەتتى كومەك كورسەتەتىنىن ايتتى.
ءبىز زاڭنامادا كوزدەلگەن شەڭبەردە كومەك كورسەتەمىز. ارينە، تاعى دا قايتالاپ ايتامىن، تەرگەۋ ارەكەتتەرىنە ارالاسۋعا قۇقىعىمىز جوق. مۇنداي ايىپتاۋلار بار ەكەنىن بىلەمىز. قازىر ول كەپىلمەن بوساتىلدى. بۇل بەلگىلى ءبىر دەڭگەيدە ءۇمىت ۇيالاتۋى مۇمكىن، - دەدى مينيستر.
سونداي-اق ەرمەك كوشەربايەۆ قازاقستان ازاماتىنىڭ ادۆوكات جالداۋعا قۇقىعى بار ەكەنىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، ۇستالعان ازاماتتىڭ تۋىستارى دا ءتيىستى ورگاندارمەن بايلانىستا وتىر.