ا ق ش- تا ۇستالعان قازاقستان ازاماتى كىم –س ءى م پىكىر ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش- تىڭ يمميگراتسيا جانە كەدەن پوليتسياسى (ICE) قازاقستان تۋماسى دەپ كورسەتىلگەن، «تەرروريزمگە قاتىسى بار دەپ تانىلعان نەمەسە كۇدىككە ىلىنگەن» ەلامان بالتاگەرەي قاماۋعا الىنعانىن مالىمدەدى.
امەريكالىق ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، ەلامان بالتاگەرەي 5-ماۋسىمدا فەدەرالدى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ وپەراتسياسى كەزىندە ۇستالعان.
ICE مالىمەتى بويىنشا 2025-جىلعى جازدا ەر ادام سوت وتىرىسىنا كەلمەگەننەن كەيىن يمميگراتسيالىق سۋديا ونى دەپورتاتسيالاۋ تۋرالى شەشىم شىعارعان.
«ەلامان بالتاگەرەي تەرروريزمگە قاتىسى بار دەپ تانىلعان نەمەسە كۇدىككە ىلىنگەن تۇلعا رەتىندە ۇستالدى، وعان قاتىستى دەپورتاتسيالاۋ تۋرالى تۇپكىلىكتى شەشىم شىققان. ول ەلدەن شىعارىلعانعا دەيىن ICE قاماۋىندا بولادى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
ال، ا ق ش ىشكى قاۋىپسىزدىك تەرگەۋ قىزمەتىنىڭ (HSI Los Angeles) رەسمي بولىمشەسى مالىمەتىنشە، ەلامان بالتاگەرەي كاليفورنيا شتاتىنداعى كوممەرس قالاسىندا ۇستالعان.
قازاقستاننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى جاعدايدان حاباردار ەكەنىن مالىمدەدى. قازىر ۆەدومستۆو تەكسەرىس جۇرگىزىپ، وقيعانىڭ ءمان-جايىن انىقتاپ جاتىر.
«ءيا، سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى بۇل جاعدايدان حاباردار. قازىر تەكسەرىس جۇرگىزىلىپ، بارلىق ءمان-جاي انىقتالىپ جاتىر»، - دەدى س ءى م وكىلى.