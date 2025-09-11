ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08:52, 11 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ا ق ش-تا ساياساتكەر ءارى بلوگەر چارلي كيرككە وق اتىلدى

    استانا. KAZINFORM - كونسەرۆاتيۆتىك كوزقاراستارىمەن تانىمال امەريكالىق بلوگەر چارلي كيرككە يۋتا القابى ۋنيۆەرسيتەتىندە سويلەپ تۇرعان ساتىندە وق اتىلدى، دەپ حابارلايدى DW.

    ь
    Фото: facebook / realCharlieKirk

    Reuters اگەنتتىگىنىڭ دەرەگىنشە، توسىن وقيعا ول ءسوز سويلەي باستاعان سوڭ، شامامەن 20 مينۋت وتكەندە بولعان.

    Daily Mail مالىمەتىنشە، كيرك موينىنان جاراقات العان.

    Fox News حابارلاۋىنشا، ول اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى.

    ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ الەۋمەتتىك جەلىدەگى Truth Social پاراقشاسىندا پىكىر ءبىلدىردى:

    «ءبارىمىز چارلي كيرك ءۇشىن دۇعا ەتۋىمىز كەرەك. ول وتە جاقسى ادام. قۇداي جار بولسىن!» - دەدى ول.

    ف ب ر ديرەكتورى كەش پاتەل «x» جەلىسىندە ارنايى قىزمەت چارلي كيرككە قاتىستى قايعىلى وقيعاعا مۇقيات نازار اۋدارىپ وتىرعانىن» جازدى. ونىڭ ايتۋىنشا، اگەنتتەر دەرەۋ وقيعا ورنىنا اتتانىپ، ف ب ر تەرگەۋ بارىسىنا تولىق قولداۋ كورسەتىپ جاتىر.

    ا ق ش ۆيتسە- پرەزيدەنتى دجەي دي ۆەنس تە «x» پاراقشاسىندا كيرك ءۇشىن دۇعا ەتۋگە شاقىرىپ، ونى «شىن مانىندە جاقسى ادام ءارى جاس اكە» دەپ اتادى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ا ق ش- تا جولاۋشىلار مىنگەن تىكۇشاق اپاتقا ۇشىراعانى حابارلانعان ەدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    سوڭعى جاڭالىقتار