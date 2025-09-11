ا ق ش-تا ساياساتكەر ءارى بلوگەر چارلي كيرككە وق اتىلدى
استانا. KAZINFORM - كونسەرۆاتيۆتىك كوزقاراستارىمەن تانىمال امەريكالىق بلوگەر چارلي كيرككە يۋتا القابى ۋنيۆەرسيتەتىندە سويلەپ تۇرعان ساتىندە وق اتىلدى، دەپ حابارلايدى DW.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ دەرەگىنشە، توسىن وقيعا ول ءسوز سويلەي باستاعان سوڭ، شامامەن 20 مينۋت وتكەندە بولعان.
Daily Mail مالىمەتىنشە، كيرك موينىنان جاراقات العان.
Fox News حابارلاۋىنشا، ول اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ الەۋمەتتىك جەلىدەگى Truth Social پاراقشاسىندا پىكىر ءبىلدىردى:
«ءبارىمىز چارلي كيرك ءۇشىن دۇعا ەتۋىمىز كەرەك. ول وتە جاقسى ادام. قۇداي جار بولسىن!» - دەدى ول.
ف ب ر ديرەكتورى كەش پاتەل «x» جەلىسىندە ارنايى قىزمەت چارلي كيرككە قاتىستى قايعىلى وقيعاعا مۇقيات نازار اۋدارىپ وتىرعانىن» جازدى. ونىڭ ايتۋىنشا، اگەنتتەر دەرەۋ وقيعا ورنىنا اتتانىپ، ف ب ر تەرگەۋ بارىسىنا تولىق قولداۋ كورسەتىپ جاتىر.
ا ق ش ۆيتسە- پرەزيدەنتى دجەي دي ۆەنس تە «x» پاراقشاسىندا كيرك ءۇشىن دۇعا ەتۋگە شاقىرىپ، ونى «شىن مانىندە جاقسى ادام ءارى جاس اكە» دەپ اتادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ا ق ش- تا جولاۋشىلار مىنگەن تىكۇشاق اپاتقا ۇشىراعانى حابارلانعان ەدى.