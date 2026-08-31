ا ق ش-تا ساياباقتاعى اتىستان ءبىر پوليتسەي قازا تاۋىپ، تاعى ءبىرى جارالاندى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش-تىڭ وڭتۇستىك كارولينا شتاتىنداعى كولۋمبيا قالاسىنىڭ ساياباعىندا اتىس بولىپ، ءبىر پوليتسيا قىزمەتكەرى قازا تاپتى، تاعى ءبىر ءتارتىپ ساقشىسى جارالاندى، دەپ حابارلايدى Xinhua.
كولۋمبيا قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى ۋيليام «سكيپ» حولبرۋكتىڭ مالىمەتىنشە، وقيعا كەزىندە كۇدىكتى دە قازا تاپقان.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى تۇرمىستىق جانجال تۋرالى شاقىرتۋ بويىنشا وقيعا ورنىنا بارعان.
- ءبىر پوليتسيا قىزمەتكەرى قازا تاپتى، تاعى ءبىر ءتارتىپ ساقشىسى جارالاندى. كۇدىكتى دە كوز جۇمدى. قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر. تەرگەۋ اياقتالعانشا تۇرعىنداردان اتالعان اۋماققا بارماۋدى سۇرايمىز،- دەدى ۋيليام حولبرۋك.
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى وقيعا ورنىندا تەرگەۋ امالدارىن جۇرگىزىپ جاتىر. وسىعان بايلانىستى جەرگىلىكتى تۇرعىندارعا ساياباق ماڭىنان ۋاقىتشا اۋلاق بولۋ ەسكەرتىلدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش-تىڭ لەكسينگتون قالاسىنداعى ساياباقتا جاپپاي اتىس بولىپ، ءبىر ادام قازا تاپقان ەدى. تاعى ءتورت ادام جاراقات الدى.