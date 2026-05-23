ا ق ش-تا گرين-كارتاعا ءوتىنىش بەرۋ ءتارتىبى وزگەرەدى
استانا. kazinform - ترامپ اكىمشىلىگى جارتى عاسىردان استام ۋاقىت بويى قولدانىلىپ كەلە جاتقان تاجىريبەگە كۇتپەگەن وزگەرىس ەنگىزەتىنىن حابارلادى.
ەندى ا ق ش-تا تۇراقتى تۇرۋعا رۇقسات العىسى كەلەتىن شەتەل ازاماتتارى ءوز ەلىنە ورالىپ، سول جەردە ءوتىنىش بەرۋى كەرەك، دەپ حابارلايدى Associated Press.
جاڭا ەرەجە يمميگراتسيالىق ادۆوكاتتار، قۇقىق قورعاۋ ۇيىمدارى جانە ميگرانتتار اراسىندا الاڭداۋشىلىق تۋدىردى.
ا ق ش ازاماتتىق جانە يمميگراتسيا قىزمەتى (USCIS) حابارلاعانداي، ەلدە ۋاقىتشا تۇرعان شەتەلدىكتەر - ستۋدەنتتەر، ەڭبەك ميگرانتتارى، تۋريستەر – ا ق ش-تان كەتىپ، گرين-كارتاعا ءوتىنىشتى شەتەلدەن بەرۋى ءتيىس. تەك «توتەنشە جاعدايلار» جاعدايىندا، ولاردى جەكە-جەكە قىزمەتكەرلەر قاراستىرادى.
- شەتەلدىكتەر ا ق ش-قا قىسقا مەرزىمگە جانە ناقتى ماقساتپەن كەلەدى. جۇيە ولاردىڭ ۋاقىتىن وتكىزىپ، كەتۋىن ەسەپتەيدى. كەلۋ ولاردىڭ گرين-كارتا الۋ پروتسەسىنىڭ العاشقى قادامى بولماۋى ءتيىس،-دەلىنگەن ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.
بايدەن اكىمشىلىگى كەزىندەگى USCIS ءتىڭ بۇرىنعى كەڭەسشىسى داگ ءرەندتىڭ دەرەگىنشە، اقش- تا زاڭدى تۇرعىدا تۇرعان جىل سايىن شامامەن 600000 ادام گرين-كارتاعا ءوتىنىش بەرەدى. بۇعان دەيىن 50 جىلدان استام ۋاقىت بويى ا ق ش ازاماتتارىنىڭ جۇبايلارى، جۇمىس جانە ستۋدەنتتىك ۆيزاسى بار شەتەلدىكتەر، بوسقىندار مەن ساياسي باسپانا ىزدەگەندەر ەلدەن شىقپاي-اق گرين-كارتا ءراسىمىن وتكىزەتىن.
USCIS جاڭا ەرەجەلەردىڭ قاشان كۇشىنە ەنەتىنىن نەمەسە بۇرىن بەرىلگەن وتىنىشتەرگە اسەر ەتەتىنىن ناقتىلامادى. اگەنتتىك AP كە جازباشا حابارلاماسىندا «ەكونوميكالىق پايدا اكەلەتىن» نەمەسە «ۇلتتىق مۇددەدە ارەكەت ەتەتىن» ادامدار ءوتىنىش قارالۋ كەزىندە ا ق ش-تا قالۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
يمميگراتسيالىق ادۆوكاتتار مەن قۇقىق قورعاۋشىلار بۇل جاڭالىقتى سىنعا الدى. ولاردىڭ ايتۋىنشا، ءبىراز شەتەلدىك قاۋىپسىزدىك سەبەپتەرىمەن نەمەسە ءوز ەلىندە ا ق ش ەلشىلىگىنىڭ بولماۋىنان ورالمايدى - مىسالى، اۋعانستاندا ا ق ش ەلشىلىگى 2021 -جىلدىڭ تامىز ايىنان بەرى جابىق. كەيبىر ا ق ش كونسۋلدىقتارىندا شەتەلدە ۆيزانى راسىمدەۋ ءۇشىن ءبىر جىلعا دەيىن كەزەك بار.
- وتباسىنىڭ مۇشەلەرىنە شەتەلدىك جۇبايى ۆيزا الۋ ءۇشىن ءوز ەلىنە ورالۋى كەرەك دەپ ايتىلسا، ءبىراق ول جاقتا ۆيزا بەرىلمەسە، بۇدان شىعار جول جوق. مۇنداي ساياسات وتباسىلاردى اجىراستىرادى،-دەپ ەسكەرتتى World Relief گۋمانيتارلىق ۇيىمى.
جاڭا ەرەجە - ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ يمميگراتسيالىق ساياساتتى قاتاڭداتۋ قادامدارىنىڭ ءبىرى. بۇعان قوسا، وندا جۇزدەگەن ەل ازاماتتارىنا كىرۋگە شەكتەۋ جانە ۆيزانى وڭدەۋدى ۋاقىتشا توقتاتۋ شارالارى ەنگىزىلگەن.
ايتا كەتەيىك، دونالد ترامپ براۋن ۋنيۆەرسيتەتىندەگى اتىستان كەيىن ا ق ش يمميگراتسيالىق ۆيزالارىن الۋعا ارنالعان گرين-كارتا لوتەرەياسى باعدارلاماسىن توقتاتتى.