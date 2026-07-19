ا ق ش-تا ەر ادام مىسىقتىڭ «كومەگىمەن» بانك توناماق بولعان
استانا.قازاقپارت - ا ق ش-تا ەر ادام ءۇي جانۋارلارى دۇكەنىنەن ءۇش ايلىق مارعاۋدى ۇرلاپ، ونى وزىمەن بىرگە بانك توناۋعا الىپ بارعان.
ەرەكشە قىلمىس جوسپارى بىرنەشە مينۋتتىڭ ىشىندە ءساتسىز اياقتالىپ، كۇدىكتى وقيعا ورنىندا ۇستالدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz nbcwashington.com عا سىلتەمە جاساپ.
وقيعا مەريلەند شتاتىنىڭ بەلتسۆيلل قالاسىندا بولعان. بەينەباقىلاۋ جازباسىنان اشىق ءتۇستى جەيدە مەن قارا باس كيىم كيگەن ەر ادامنىڭ Pet Supplies Plus دۇكەنىنە كىرىپ، كوپ ۇزاماي قولىنا قارا الا مارعاۋدى ۇستاپ جۇگىرىپ شىققانى كورىنەدى.
ۇرلانعان مارعاۋدىڭ اتى ماگنوليا ەكەنى انىقتالدى. ول جانۋارلاردى اسىراپ الۋعا ارنالعان ارنايى ورىندا تۇرعان. كۇدىكتى جاقىن جەردە ءىلۋلى تۇرعان كىلتتى پايدالانىپ، توردى اشقان دا، مارعاۋدى الىپ كەتكەن. دۇكەن قىزمەتكەرلەرىنىڭ ايتۋىنشا، ەر ادام بۇعان دەيىن بىرنەشە اپتا بويى دۇكەنگە كۇن سايىن دەرلىك كەلىپ، ۇنەمى ماگنولياعا نازار اۋدارىپ جۇرگەن.
دۇكەننەن شىققان كۇدىكتى اۆتوتۇراقتىڭ ارعى جاعىنداعى PNC Bank بولىمشەسىنە بەت العان. بانككە كىرگەن سوڭ ول قىزمەتكەرلەردىڭ بىرىنەن مارعاۋدى ۋاقىتشا ۇستاپ تۇرۋدى سۇراعان. وسى كەزدە قاعازعا تالاپ جازىپ، كاسسا قىزمەتكەرىنە ۇسىنعان. جازبادا بانكتەگى اقشانى بەرۋ تالاپ ەتىلگەن.
الايدا كۇدىكتىنىڭ جوسپارى جۇزەگە اسپادى. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى بانككە بىرنەشە مينۋتتىڭ ىشىندە جەتىپ، ەر ادامدى ۇستادى. وقيعا كەزىندە ەشكىم زارداپ شەككەن جوق. ماگنوليا بانك باسشىسىنىڭ بولمەسىنەن امان-ەسەن تابىلدى.
مارعاۋعا قامقورلىق كورسەتەتىن Beltsville Community Cats ۇيىمى ونىڭ دەنساۋلىعىنا ەش زيان كەلمەگەنىن حابارلادى. ۇيىم وكىلدەرى ماگنوليانىڭ «قىلمىستىق ءومىرى» وسىمەن اياقتالعانىن ازىلمەن جەتكىزدى.
ماگنوليا قازىر دە جاڭا يەسىن كۇتىپ وتىر. جانۋارلاردى قورعاۋشىلار ونى مەيىرىمدى، ويناعاندى جاقسى كورەتىن جانە ۇنەمى پىرىلداپ جۇرەتىن مارعاۋ رەتىندە سيپاتتايدى. ولار ماگنولياعا ەندى زاڭدى قۇرمەتتەيتىن، قامقور ءارى مەيىرىمدى وتباسى كەرەك ەكەنىن ايتتى.