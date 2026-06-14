ا ق ش- تا قازاقستاندىق ازامات جۇمباق جاعدايدا جوعالىپ كەتتى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش- تا قازاق ازاماتى ءىز-ءتۇزسىز جوعالىپ كەتتى. ول بارلىق قۇجاتتارى مەن اقشاسىن ۇيىنە قالدىرىپ كەتكەن. بۇل تۋرالى Threads الەۋمەتتىك جەلىسىنە جازدى.
وقيعانىڭ ءمان-جايى ازىرگە بەلگىسىز. جەرگىلىكتى دەرەكتەرگە سايكەس، ەر ادامنىڭ قايدا كەتكەنى جانە قانداي جاعدايدا جوعالىپ كەتكەنى تۋرالى ناقتى اقپارات جوق.
ىزدەۋ جۇمىستارى مەن تەرگەۋ شارالارى جالعاسىپ جاتىر.
- اسەت قۇرالباي ا ق ش- تا، يللينويس شتاتىنداعى چيكاگو ماڭىندا (Ford Heights اۋدانىندا) تۇرىپ كەلگەن. ول سوڭعى رەت 2026-جىلعى 2-ماۋسىمدا بايلانىسقا شىققان. 7-ماۋسىمنان باستاپ ونىڭ تەلەفونى ءوشىرۋلى. ۇيىندە قۇجاتتارى مەن بانك كارتالارى قالعان. 10-ماۋسىم كۇنى پوليتسيا ونىڭ Toyota Camry (DP 86722) كولىگىن تاپقان، الايدا اسەتتىڭ ءوزى ءالى كۇنگە دەيىن تابىلعان جوق. قازىرگى ۋاقىتتا ونىڭ قايدا ەكەنى بەلگىسىز، ىزدەۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. ەگەر كىمدە-كىم ونى كورگەن بولسا نەمەسە قانداي دا ءبىر اقپارات بىلسە، جاقىندارىنا نەمەسە ءتيىستى ورگاندارعا حابارلاسۋ سۇرالادى، - دەلىنگەن جازبادا.
ايتا كەتەيىك، ورالدا جوعالىپ كەتكەن 15 جاستاعى قىز ءتورتىنشى كۇن ىزدەستىرىلىپ جاتىر.