ا ق ش-تا ميگرانتتار سانى كۇرت تومەندەدى
استانا. قازاقپارات - Pew Research Center ەسەبىنە سايكەس، سوڭعى ونجىلدىقتا العاش رەت امەريكا قۇراما شتاتتارىندا كەلگەندەردەن كەتكەندەر كوبىرەك بولدى.
ۇيىمنىڭ مالىمەتىنشە، ا ق ش-قا كەلەتىن ميگرانتتار سانى سوڭعى رەت 1960-جىلدارى ازايعان.
2024 -جىلدىڭ اياعىندا ا ق ش- تا 53,3 ميلليون ميگرانت تۇردى، بۇل ەل تاريحىنداعى رەكوردتىق كورسەتكىش سانالادى. الايدا دونالد ترامپ پرەزيدەنت بولىپ، ميگراتسيالىق ساياساتتى قاتايتقاننان كەيىن جاعداي كۇرت وزگەردى.
التى اي ىشىندە ميگرانتتار سانى شامامەن 1,5 ميلليون ادامعا ازايدى: بەلگىلى ءبىر بولىگى ەلدەن ءوز ەركىمەن كەتتى، باسقالارى دەپورتاتسيالاندى.
The New York Times ميگرانتتار سانىنىڭ مۇنداي ەلەۋلى ازايۋى 1930-جىلدارداعى ۇلى دەپرەسسيا كەزىندە عانا بايقالعانىن اتاپ ءوتتى.
ءتۇرلى دەرەكتەرگە سايكەس، 400 مىڭنان 1 ميلليونعا دەيىن مەكسيكالىقتار مەن ءتۇبى مەكسيكالىق بولعان امەريكالىقتار ا ق ش- تى تارك ەتكەن، ولاردىڭ كوپشىلىگى رەپاترياتسيا باعدارلاماسى اياسىندا قونىس اۋدارعان.