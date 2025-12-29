ا ق ش-تا ەكى تىكۇشاق سوقتىعىستى
استانا. KAZINFORM - جەكسەنبى كۇنى نيۋ-دجەرسي شتاتىنىڭ حاممونتون قالاسىندا ەكى تىكۇشاق اپاتىنان ءبىر ادام قازا تاۋىپ، ەكىنشى ۇشقىش اۋىر جاراقات الدى، دەپ حابارلايدى NBC News.
حاممونتون مۋنيتسيپالدىق بيلىگى وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، پوليتسياعا ەكى تىكۇشاقتىڭ سوقتىعىسۋى تۋرالى قوڭىراۋلار ساعات 11:25 تە تۇسكەن. اپات سالدارىنان ەكى ۇشاق تا قۇلاپ، بىرەۋى ورتەنگەن.
اپاتتان ءبىر ادام قازا تاپتى، ال تاعى بىرەۋى اۋىر جاراقاتتارمەن اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى.
تۇرعىنداردىڭ ءبىرى سپورتزالدان شىعىپ بارا جاتقاندا كەنەتتەن كولىك اپاتىنا ۇقساس قاتتى جارىلىستىڭ دىبىسىن ەستىگەنىن ايتتى. ول ەكى تىكۇشاقتىڭ ءبىر ورىندا اينالىپ ۇشىپ، بيىكتىكتى تەز جوعالتىپ جاتقانىن كوردى.
ازاماتتىق اۆياتسيا فەدەرالدىق باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، حاممونتون اۋەجايىنىڭ ماڭىندا «enstrom F-28A» جانە «enstrom 280C» تىكۇشاقتارى اۋەدە سوقتىعىسقان. اۋە كەمەلەرىنىڭ ءارقايسىسىندا تەك ۇشقىشتار بولعان. كولىكتەگى قاۋىپسىزدىك ۇلتتىق كەڭەسىنىڭ باسشىلىعىمەن تەرگەۋ امالدارى باستالدى.
ءساۋىر ايىندا نيۋ- يورك قالاسىنىڭ كورىكتى جەرلەرىن ارالاۋ كەزىندە تىكۇشاق گۋدزون وزەنىنە قۇلاپ، ءبىر وتباسى مەن ۇشقىش قازا تاپقانىن جازعان بولاتىنبىز.