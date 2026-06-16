KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ا ق ش- تا جوعالىپ كەتكەن قازاقستاندىقتىڭ قازا تاپقانى راستالدى

    استانا. KAZINFORM – ا ق ش- تا ءىز-ءتۇزسىز جوعالىپ كەتكەن قازاقستاندىق اسەت قۇرالبايدىڭ قازا تاپقانى رەسمي تۇردە راستالدى. بۇل تۋرالى قازاقستاننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مالىمدەدى.

    ا
    Фото: Скрин

    مينيسترلىكتىڭ حابارلاۋىنشا، ا ق ش- تىڭ قۇزىرلى ورگاندارى تابىلعان مۇردەنىڭ جەكە باسىن انىقتاعان. ونىڭ قازاقستان ازاماتى اسەت قۇرالباي ەكەنى بەلگىلى بولدى.

    ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مارقۇمنىڭ تۋعان-تۋىستارى مەن جاقىندارىنا كوڭىل ايتىپ، قايعىسىنا ورتاقتاساتىنىن جەتكىزدى.

    قازىر قازاقستاندىق ديپلوماتتار ا ق ش- تاعى جاۋاپتى مەكەمەلەرمەن جانە مارقۇمنىڭ وتباسىمەن تۇراقتى بايلانىستا. س ءى م مالىمەتىنشە، تۋىستارىنا قاجەتتى كونسۋلدىق كومەك كورسەتىلىپ جاتىر. ونىڭ ىشىندە قۇجاتتاردى راسىمدەۋ جانە ءمايىتتى قازاقستانعا جەتكىزۋ ماسەلەلەرى دە بار.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ا ق ش- تا قازاقستاندىق ازامات جۇمباق جاعدايدا جوعالىپ كەتكەنىن جازعانبىز.

    سونىمەن بىرگە، ا ق ش- تا ەل ازاماتى جوعالعانىنا بايلانىستى ق ر س ءى م ىزدەستىرۋگە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.

    قوعام
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور