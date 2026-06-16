ا ق ش- تا جوعالىپ كەتكەن قازاقستاندىقتىڭ قازا تاپقانى راستالدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش- تا ءىز-ءتۇزسىز جوعالىپ كەتكەن قازاقستاندىق اسەت قۇرالبايدىڭ قازا تاپقانى رەسمي تۇردە راستالدى. بۇل تۋرالى قازاقستاننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مالىمدەدى.
مينيسترلىكتىڭ حابارلاۋىنشا، ا ق ش- تىڭ قۇزىرلى ورگاندارى تابىلعان مۇردەنىڭ جەكە باسىن انىقتاعان. ونىڭ قازاقستان ازاماتى اسەت قۇرالباي ەكەنى بەلگىلى بولدى.
ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مارقۇمنىڭ تۋعان-تۋىستارى مەن جاقىندارىنا كوڭىل ايتىپ، قايعىسىنا ورتاقتاساتىنىن جەتكىزدى.
قازىر قازاقستاندىق ديپلوماتتار ا ق ش- تاعى جاۋاپتى مەكەمەلەرمەن جانە مارقۇمنىڭ وتباسىمەن تۇراقتى بايلانىستا. س ءى م مالىمەتىنشە، تۋىستارىنا قاجەتتى كونسۋلدىق كومەك كورسەتىلىپ جاتىر. ونىڭ ىشىندە قۇجاتتاردى راسىمدەۋ جانە ءمايىتتى قازاقستانعا جەتكىزۋ ماسەلەلەرى دە بار.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ا ق ش- تا قازاقستاندىق ازامات جۇمباق جاعدايدا جوعالىپ كەتكەنىن جازعانبىز.
سونىمەن بىرگە، ا ق ش- تا ەل ازاماتى جوعالعانىنا بايلانىستى ق ر س ءى م ىزدەستىرۋگە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.