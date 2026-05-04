ا ق ش-تا مۇحتار ماعاۋينگە كوكتاس قويىلدى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش-تا قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسى، مەملەكەتتىك سىيلىقتىڭ لاۋرەاتى مۇحتار ماعاۋينگە كوكتاس قويىلدى. بۇل تۋرالى الەۋمەتتىك جەلىدە ادەبيەتتانۋشى ەلدوس الاش جازدى.
«ا ق ش-تاعى قازاق الىبىنىڭ مازارى. بۇگىن كوكتاسى قويىلعان ەكەن. رۋحى شات بولسىن»،-دەپ جازدى ول.
ايتا كەتەيىك، مۇحتار مۇقان ۇلى ماعاۋين 1940-جىلى 2-اقپاندا شىعىس قازاقستان وبلىسى اياگوز اۋدانى بارشاتاس اۋىلىندا تۋعان. جازۋشى 2025-جىلدىڭ قاڭتارىندا ا ق ش-تا دۇنيەدەن ءوتتى. مەريلەند شتاتىنداعى روكۆيلل قالاسىندا جەرلەندى.
ايگەرىم تاۋباي
