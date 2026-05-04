KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ا ق ش-تا مۇحتار ماعاۋينگە كوكتاس قويىلدى

    استانا. قازاقپارات - ا ق ش-تا قازاقستاننىڭ حالىق جازۋشىسى، مەملەكەتتىك سىيلىقتىڭ لاۋرەاتى مۇحتار ماعاۋينگە كوكتاس قويىلدى. بۇل تۋرالى الەۋمەتتىك جەلىدە ادەبيەتتانۋشى ەلدوس الاش جازدى.

    Мұхтар Мағауин
    фото: threads/@yeldos_alash

    «ا ق ش-تاعى قازاق الىبىنىڭ مازارى. بۇگىن كوكتاسى قويىلعان ەكەن. رۋحى شات بولسىن»،-دەپ جازدى ول.

    ايتا كەتەيىك، مۇحتار مۇقان ۇلى ماعاۋين 1940-جىلى 2-اقپاندا شىعىس قازاقستان وبلىسى اياگوز اۋدانى بارشاتاس اۋىلىندا تۋعان. جازۋشى 2025-جىلدىڭ قاڭتارىندا ا ق ش-تا دۇنيەدەن ءوتتى. مەريلەند شتاتىنداعى روكۆيلل قالاسىندا جەرلەندى.

    ايگەرىم تاۋباي

    kz.kursiv.media

    قوعام
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    اۆتور