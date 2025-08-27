ا ق ش-تا فەستيۆالدە تىگىلگەن قازاق كيىز ءۇيى قۇمدى داۋىلعا توتەپ بەردى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ نيەۆادا شتاتىنداعى بلەك-روك شولىندە وتكەن Burning Man فەستيۆالى كەزىندە قاتتى قۇمدى داۋىل سوقتى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگى Travel And Tour World باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.
العاشقى كۇنى-اق بلەك-روك شولىندە قۇمدى داۋىل سوعىپ، فەستيۆالدىڭ وتۋىنە ايتارلىقتاي كەدەرگى كەلتىردى. ساعاتىنا 80 شاقىرىمعا دەيىن جەتكەن قاتتى جەل بىرنەشە ماڭىزدى ارت-ينستاللياتسيانى قيراتىپ، قاتىسۋشىلار مەن ۇيىمداستىرۋشىلارعا قيىن جاعداي تۋعىزدى. كەم دەگەندە ءتورت ادام جەڭىل جاراقات الدى. ءبىرقاتار كەمپينگ قيراپ، فەستيۆالگە قاتىسۋشىلاردىڭ دەنى باسپانا ىزدەۋگە نەمەسە جابدىعىن جەدەل جوندەۋگە تۋرا كەلدى.
الەمدەگى ەڭ ءىرى ونەر مەن ءوزىن-ءوزى كورسەتۋ فەستيۆالىندە بيىل العاش رەت قازاقستاندىق دەلەگاتسيا ۇلتتىق كيىز ءۇيدى تانىستىردى. ول قاتتى قۇمدى داۋىلعا توتەپ بەردى.
بۇل تۋرالى جەكە پاراقشاسىندا كيىز ءۇيدى Burning Man دە ورناتقان توپتىڭ مۇشەسى سابينا ومار حابارلادى.
- ءبىز قازاق كيىز ۇيىنە تىعىلدىق، ەڭ دۇرىس شەشىم بولدى. سىرتتا الاي-دۇلەي بولىپ جاتقاندا، كيىز ءۇيدىڭ ىشىندە قاۋىپسىز بولدى. تاڭقالارلىعى، مادەنيەتىمىزدىڭ سيمۆولى قازاق كيىز ءۇيى امەريكا ءشولىنىڭ قاق ورتاسىنداعى قۇمدى داۋىلدا قورعان بولعانى، - دەپ جازدى ول.
قيىندىقتارعا قاراماستان، ءىس-شارا كەلەسى كۇنى قايتا جالعاستى. سينوپتيكتەر قاتىسۋشىلاردى نايزاعاي مەن شاعىن تاسقىن بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.
قۇمدى داۋىل تۋدىرعان قيىندىقتارعا قاراماستان، Burning Man 2025 وتكەن جىلدارمەن سالىستىرعاندا قاتىسۋشىلار سانىنىڭ ايتارلىقتاي وسكەنىن كورسەتتى. سوڭعى مالىمەتكە سايكەس، فەستيۆالگە شامامەن 72 مىڭ ادام كەلگەن، بۇل وتكەن جىلعى 70 مىڭنان ارتىق.
Burning Man - جىل سايىن ا ق ش- تىڭ نيەۆادا شتاتىنداعى بلەك-روك شولىندە وتكىزىلەتىن سەگىز كۇندىك فەستيۆال. وندا قاتىسۋشىلار ۋاقىتشا قالا تۇرعىزىپ، ونى ونەرمەن، شىعارماشىلىقپەن جانە وزىندىك ەرەكشەلىگىمەن تولتىرادى.
بيىل فەستيۆال 1- قىركۇيەككە دەيىن جالعاسادى.
ايتا كەتسەك، دۇنيەجۇزىلىك EXPO-2025 كورمەسىندەگى 10- تامىز كۇنى وساكا قالاسىنداعى باستى سيمۆول - كيىز ءۇي بولدى. بۇل كوشپەلى حالىقتىڭ باسپاناسى، وتباسى جانە تۇرمىس-تىرشىلىگىنىڭ بەينەسى.