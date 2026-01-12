ا ق ش-تا فەدەرالدىق قور جۇيەسىنىڭ ءتوراعاسىسىنا قارسى تەرگەۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - كولۋمبيا وكرۋگىنىڭ پروكۋراتۋراسى فەدەرالدىق قور جۇيەسىنىڭ ۆاشينگتونداعى شتاب-پاتەرىن جوندەۋگە بايلانىستى ونىڭ ءتوراعاسى دجەروم پاۋەلگە قارسى قىلمىستىق تەرگەۋ امالدارىن باستادى، دەپ حابارلايدى BBC مەن New York Times.
NYT مالىمەتىنشە، جاريا مالىمدەمەلەردى تالداۋدى جانە شىعىن تۋرالى قۇجاتتاردى قاراۋدى قامتيتىن تەرگەۋدى قاراشا ايىندا وتكەن جىلى كولۋمبيا وكرۋگىنىڭ فەدەرالدىق پروكۋرورى بولعان جانين پيررو ماقۇلدادى.
پاۋەلدىڭ ءوزى ترامپ اكىمشىلىگى ونى وسى جازدا كونگرەستە بەرگەن تۇسىنىگىنە بايلانىستى قىلمىستىق ايىپتاۋلارمەن قورقىتقانىن مالىمدەدى. ال ا ق ش پرەزيدەنتى پاۋەلدى پايىزدىق مولشەرلەمەنى ايتارلىقتاي تومەندەتۋ جانە شتاب- پاتەرىن 2,5 ميلليارد دوللارعا جاڭعىرتۋ تالاپتارىنا قارسىلىق بىلدىرگەنى ءۇشىن سىنعا الدى.
وتكەن اپتادا NYT-قا بەرگەن سۇحباتىندا ترامپ ف ق ج-نىڭ جاڭا ءتوراعاسىن تاڭداعانىن مالىمدەدى. ترامپتىڭ كەڭەسشىسى كەۆين حاسسەتت بۇل لاۋازىمعا باستى ۇمىتكەرلەردىڭ ءبىرى سانالادى.
ف ق ج عيماراتتارىن جوندەۋ جۇمىستارى 2022 -جىلى باستالىپ، 2027 -جىلى اياقتالۋى ءتيىس. NYT اتاپ وتكەندەي، بۇل شىعىن بيۋدجەتتەن شامامەن 700 ميلليون دوللار ارتىق.
عيمارات 1930 -جىلدارى سالىنعاننان بەرى وندا كەشەندى جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلمەگەن. اتاپ ايتقاندا، اسبەست پەن قورعاسىنمەن لاستانۋدى جويۋ جانە مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ادامدار ءۇشىن قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ قاجەت. وسى ارادا جوندەۋ جوباسىندا جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىكتەرگە ارنالعان جەكە جەدەلساتىلار مەن اسحانالار، سۋبۇرقاقتار مەن جاڭا ءمارمار ەلەمەنتتەرى، سونداي-اق قىزمەتكەرلەرگە ارنالعان شاتىرداعى تەرراسا قاراستىرىلعان. ماۋسىم ايىندا وتكەن كونگرەسس تىڭداۋىندا پاۋەلل بۇل ەلەمەنتتەردىڭ كوپشىلىگى سوڭعى جوباعا كىرمەگەنىن مالىمدەدى.
- VIP اسحانا دا، جاڭا ءمارمار دە جوق. ءبىز ەسكى ءمارماردى الىپ تاستادىق، ءبىراق ونى قايتادان ورناتىپ جاتىرمىز، - دەدى ول.
وسىعان دەيىن ترامپ ف ق ج ءتوراعاسى قىزمەتىنە ۇمىتكەرلەر سانىن ازايتقانىن جازعان ەدىك.