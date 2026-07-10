ا ق ش-تا ءۇي باعاسى بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيگە كوتەرىلدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش-تىڭ ۇلتتىق ريەلتولار قاۋىمداستىعىنىڭ مالىمەتىنشە، ءۇي باعاسى 36 اي بويى ءوسىپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى CBS News كە سىلتەمە جاساپ.
ماۋسىم ايىندا ا ق ش- تا تۇرعىن ءۇيدىڭ ورتاشا باعاسى 446400 دوللار بولعان. بۇل بىلتىرعى وسى كەزەڭىندەگى 432700 دوللارمەن سالىستىرعاندا 3 پايىز جوعارى.
ا ق ش- تاعى ەڭ قىمبات باسپانا ەلدىڭ باتىسىندا، مۇندا ءۇيدىڭ ورتاشا باعاسى 633600 دوللارعا جەتكەن. سولتۇستىك-شىعىستا بۇل كورسەتكىش - 564800 دوللار. ال ورتا باتىستا تۇرعىن ءۇي باعاسى سالىستىرمالى تۇردە تومەن - 346600 دوللار، وڭتۇستىكتە 377700 دوللار شاماسىندا.
قازىر امەريكالىقتارتىڭ كوپشىلىگى ءۇشىن باسپانا ساتىپ الۋ قولجەتىمسىز بولىپ وتىر.
LendingTree مالىمەتىنشە، ا ق ش- تا شامامەن 200 مىڭ دوللار تۇراتىن ءۇيدى 10 وتباسىنىڭ تورتەۋىنەن ازى عانا ساتىپ الا الادى. ال Redfin جىلجىمايتىن مۇلىك كومپانياسىنىڭ ەسەبىنە قاراعاندا، امەريكالىقتار ورتاشا باعامەن باسپانا الۋ ءۇشىن جىلىنا شامامەن 117 مىڭ دوللار تابىس تابۋى قاجەت.
بۇعان دەيىن ا ق ش- تا يپوتەكالىق نەسيە بويىنشا ورتاشا ايلىق تولەم 2 مىڭ دوللاردان اسقانى حابارلانعان ەدى. ساراپشىلاردىڭ بولجامىنشا، 2050-جىلعا قاراي ەلدەگى تۇرعىن ءۇيدىڭ ورتاشا قۇنى 1 ميلليون دوللارعا دەيىن ءوسۋى مۇمكىن.