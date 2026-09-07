ا ق ش- تا بەنزين باعاسى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى
استانا. قازاقپارات – ا ق ش- تا بەنزين باعاسى ەڭبەك كۇنىنە ارنالعان دەمالىس قارساڭىندا رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى. ەل بويىنشا كادىمگى بەنزيننىڭ ورتاشا باعاسى ءبىر گاللون ءۇشىن 4,14 دوللاردى (شامامەن 1885 تەڭگە) قۇرادى.
بۇل كورسەتكىش بىلتىرعىدان شامامەن 1 دوللارعا جوعارى جانە 2012-جىلى تىركەلگەن 3,82 دوللارلىق (شامامەن 1740 تەڭگە) بۇرىنعى رەكوردتان استى.
Associated Press مالىمەتىنشە، جانارماي باعاسىنىڭ قىمباتتاۋىنا ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا جاساعان شابۋىلىنان كەيىنگى جاعداي، ورمۋز بۇعازى ارقىلى مۇناي تاسىمالىنىڭ ازايۋى جانە مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنداعى قيىندىقتار اسەر ەتكەن.
سونىمەن قاتار ديزەل وتىنىنىڭ ورتاشا باعاسى دا رەكورد ورناتىپ، ءبىر گاللون ءۇشىن 5,85 دوللارعا (شامامەن 2664 تەڭگە) جەتتى. بۇل جۇك تاسىمالى شىعىندارىن ارتتىرىپ، تاۋارلار مەن جەتكىزۋ قىزمەتتەرىنىڭ باعاسىنا اسەر ەتۋى مۇمكىن.
ا ق ش ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى الداعى ايلاردا بەنزين باعاسى تومەندەۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى.