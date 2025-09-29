ا ق ش- تا بار ماڭىندا اتىس بولىپ، ءۇش ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ سولتۇستىك كارولينا شتاتى ساۋتپورت قالاسىندا بەلگىسىز ەر ادام بار ماڭىندا وق اتىپ، سالدارىنان ءۇش ادام قازا تاۋىپ، سەگىز ادام جارالاندى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
قالانىڭ رەسمي وكىلىنىڭ ايتۋىنشا، قارۋلى ادام سەنبى كۇنى كەشكە ساۋتپورتتاعى ياحتا ايلاعىندا جينالعان كوپشىلىككە وق جاۋدىرعان. كۇدىكتى ۇستالىپ، قازىر تەرگەلىپ جاتىر.
جەكسەنبى كۇنى وتكەن باسپاءسوز كونفەرەنسياسىندا ساۋتپورت پوليسياسىنىڭ باستىعى تودد كورينگ قازىر قوعامعا تونگەن بەلسەندى قاۋىپ جوق ەكەنىن مالىمدەدى.
ونىڭ سوزىنشە، اتىسقا نە سەبەپ بولعانىن ايتۋعا ءالى ەرتە.
بۇعان دەيىن ساۋتپورت بيلىگى الەۋمەتتىك جەلىلەر ارقىلى تۇرعىنداردى وقيعا ورنىنا جاقىنداماۋعا جانە ۇيلەرىندە بولۋعا شاقىرعان ەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ا ق ش- تا دونالد ترامپتىڭ جاقتاسى، ساياسي بەلسەندى چارلي كيرككە وق اتىلعان بولاتىن.