ا ق ش- تا «ايۋ شابۋىلى» تۋرالى ۆيدەو ساقتاندىرۋ الاياقتىعىن اشكەرەلەدى
استانا. KAZINFORM - كاليفورنيادا قىمبات كولىكتەرگە «ايۋ شابۋىلىن» قولدان ۇيىمداستىرىپ، ساقتاندىرۋ تولەمىن الماق بولعان ءۇش ادام سوتتالدى، دەپ حابارلايدى Bild.
وقيعا 2024 -جىلدىڭ قاڭتارىندا باستالعان. ساقتاندىرۋ كومپانياسىنا Rolls-Royce Ghost كولىگىنىڭ بۇلىنگەنى تۋرالى ءوتىنىش ءتۇسىپ، وعان «ايۋدىڭ» كولىكتى قيراتىپ جاتقان ءساتى بەينەلەنگەن ۆيدەو تىركەلگەن. سول كۇنى Mercedes G63 AMG جانە Mercedes E350 كولىكتەرىنە قاتىستى تاعى ەكى ۇقساس شاعىم تۇسكەن. بارلىق جاعدايلار ايۋلار كەزدەسەتىن لەيك-ەرروۋحەد اۋدانىندا بولعان.
الايدا ساراپشىلار الاياقتىقتى تەز اشكەرەلەگەن. كاليفورنيانىڭ بالىق جانە جابايى تابيعات دەپارتامەنتىنىڭ بيولوگى زاقىم جانۋاردان ەمەس، ادام ارەكەتىنەن بولعانىن انىقتاعان. بەينەجازبادا ايۋ ەمەس، ارنايى كوستيۋم كيگەن ادام بولعانى بەلگىلى بولدى.
وسىدان كەيىن ساقتاندىرۋ تەرگەۋشىلەرى «ايۋ تىرناعى» وپەراتسياسىن باستاپ، كۇدىكتىلەردىڭ ۇيلەرىندە ءتىنتۋ جۇرگىزىپ، ايۋ كوستيۋمىن تاركىلەدى.
- باستاپقىدا سەنۋ قيىن كورىنگەن جاعداي اقىرى شىندىق بولىپ شىقتى، ال كىنالىلەر زاڭ الدىندا جاۋاپقا تارتىلدى، - دەدى كاليفورنيانىڭ ساقتاندىرۋ كوميسسارى ريكاردو لارا.
تەرگەۋ بارىسىندا ايىپتالۋشىلار - الفيا ز. رۋبەن ت. جانە ۆاحە م. ساقتاندىرۋ الاياقتىعىن مويىندادى. سوت شەشىمىمەن ءارقايسىسى 180 تاۋلىككە باس بوستاندىعىنان ايىرىلىپ، ەكى جىل شارتتى جازا الدى.