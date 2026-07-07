اپتاپ ىستىقتان كەمىندە 25 ادام كوز جۇمدى
ا ق ش-تىڭ شىعىس بولىگىن قامتىعان اۋقىمدى ىستىق اۋا ماسساسى سالدارىنان ەلدىڭ 20 دان استام شتاتىندا اۋا تەمپەراتۋراسى +38°C تان استى.
The Guardian باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، ەكسترەمالدى اپتاپ سالدارىنان كەمىندە 25 ادام قازا تاپقان، دەپ حابارلايدى Egemen.kz
ەڭ كۇردەلى جاعداي نيۋ-دجەرسي شتاتىندا تىركەلدى. مۇندا 22 ادامنىڭ كوز جۇمعانى بەلگىلى بولدى. قازا تاپقانداردىڭ دەنەلەرى كونديتسيونەرى جوق ۇيلەردەن، اۆتوكولىكتەردەن جانە كوشەلەردەن تابىلعان.
ا ق ش-تا اۋا رايى 46 گرادۋسقا دەيىن ىستىق بولادى
سونداي-اق يللينويس پەن ميسسيسيپي شتاتتارىنىڭ بيلىگى دە اپتاپ ىستىققا بايلانىستى ادام ءولىمى تىركەلگەنىن حابارلادى.
قاتتى ىستىق كوپشىلىك ءىس-شارالارعا قاتىسۋشىلاردىڭ دەنساۋلىعىنا دا كەرى اسەرىن تيگىزدى. ۆاشينگتوندا ا ق ش-تىڭ تاۋەلسىزدىك كۇنى 4-شىلدە مەرەكەسى كەزىندە 50 دەن استام ادامعا مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلگەن.
ا ق ش تاۋەلسىزدىك كۇنىندەگى وتشاشۋ: برۋكلين كوپىرىندە ءۇش جەردەن ءورت شىقتى
ا ق ش ۇلتتىق مەتەورولوگيالىق قىزمەتى تۇرعىنداردى كۇننىڭ استىندا ۇزاق جۇرمەۋگە، كوبىرەك سۋ ىشۋگە جانە جاقىندارىنىڭ دەنساۋلىق جاعدايىن باقىلاۋدا ۇستاۋعا شاقىرىپ وتىر.