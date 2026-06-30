ا ق ش- تا اپتاپ ىستىق سالدارىنان شامامەن 162 ميلليون ادامنىڭ ومىرىنە قاۋىپ ءتونىپ تۇر
استانا. KAZINFORM – ا ق ش- تا شامامەن 162 ميلليون ادام 35 شتاتتى قامتيتىن اپتاپ ىستىق تۋرالى ەسكەرتۋ الدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى NBگرادۋس News-كە سىلتەمە جاساپ.
اپتا سوڭىنا دەيىن اپتاپ ىستىق كۇشەيىپ، تەمپەراتۋرا 35-40 گرادۋسقا (95- 104°F) جەتۋى مۇمكىن دەپ بولجاندى. ادام اعزاسىنىڭ جىلۋدى قالاي سەزىنەتىنىن ولشەيتىن اپتاپ يندەكسى 40,5-46 گرادۋس (105- 115 گرادۋسقا فارەنگەيت) جەتۋى مۇمكىن.
قاۋىپ ءتونىپ تۇرعان قالالارعا بوستون، نيۋ-يورك، فيلادەلفيا، بالتيمور، ۆاشينگتون، چيكاگو، ميننەاپوليس، سەنت-لۋيس، نەشۆيلل، تەننەسسي، اتلانتا، ورلاندو، فلوريدا جانە كليۆلەند كىرەدى.
ۇلتتىق اۋا رايى قىزمەتىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، دۇيسەنبى كۇنى تۇستەن كەيىن چيكاگوداعى تەمپەراتۋرا 33 گرادۋس (91°F) بولدى، ءبىراق 39 گرادۋس (102°F) سياقتى سەزىلدى، ەڭ جوعارى تەمپەراتۋرا سارسەنبىگە دەيىن 38 گرادۋستان 43 گرادۋسقا دەيىن (100 دەن 111°F- قا دەيىن) بولادى دەپ بولجاندى.
دەيتون، وگايو شتاتىندا ەڭ جوعارى تەمپەراتۋرا 102°F (38 گرادۋس) بولعانى حابارلاندى.
بۇعان دەيىن ەۋروپاداعى ىستىق تولقىنى 1300 دەن استام ادامنىڭ ولىمىنە سەبەپ بولعانى حابارلانعان بولاتىن.