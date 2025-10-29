ا ق ش-تا اۋرۋ مايمىل جول-كولىك وقيعاسىنان كەيىن قاشىپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - ميسسيسيپي شتاتىنىڭ بيلىگى اپاتتان كەيىن قاشىپ كەتكەن اۋرۋ جۇقتىرعان بولۋى مۇمكىن زەرتحانالىق مايمىلدى ىزدەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Guardian.
اقپاراتقا سايكەس، لۋيزيانا شتاتىنداعى تۋلەين ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ۇلتتىق بيومەديتسينالىق ورتالىعىنان كەلگەن رەزۋس- ماكاكالار س گەپاتيتى جانە Covid-19 سياقتى بىرنەشە ۆيرۋستى جۇقتىرعان، سوندىقتان ادامدار ءۇشىن قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن.
سالماعى شامامەن 12 ك گ بولاتىن پريماتتار اگرەسسيا تانىتقان، سوندىقتان ولارعا تەك جەكە قورعانىس قۇرالدارىمەن عانا جاقىنداۋعا رۇقسات ەتىلدى.
كەيىنىرەك جەرگىلىكتى پوليسيا وكىلدەرى ءبىر مايمىلدان باسقاسىنىڭ ءبارى ولتىرىلگەنىن حابارلادى. قازىرگى ۋاقىتتا سوڭعى ماكاكانى ىزدەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن گانادا مايمىل شەشەگى تارالىپ جاتقانىن جازعان بولاتىنبىز.