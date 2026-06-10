ا ق ش-تا مالدى تىرىدەي جەيتىن قاۋىپتى پارازيت كوبەيىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM – ا ق ش-تا ءتىرى تىنمەن قورەكتەنەتىن قاۋىپتى پارازيت - امەريكالىق ەت شىبىنى (New World screwworm fly) دەرناسىلدەرىن جۇقتىرۋدىڭ جاڭا جاعدايلارى تىركەلدى، دەپ حابارلايدى Associated Press.
ا ق ش اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى ءۇش جاڭا جاعدايدىڭ راستالعانىن مالىمدەدى. ونىڭ ءبىرى تەحاس شتاتىنداعى نەگىزگى وشاقتان تىس جەردە انىقتالعان. بۇل پارازيتتىڭ تارالۋىن تەجەۋ وڭاي ەمەس ەكەنىن كورسەتەدى. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ول ەلدىڭ مال شارۋاشىلىعى سالاسىنا ەلەۋلى زيان كەلتىرۋى مۇمكىن.
امەريكالىق ەت شىبىنى جۇمىرتقالارىن جانۋارلاردىڭ اشىق جارالارىنا، ەڭ الدىمەن ءىرى قارا مالعا سالادى. الايدا پارازيتتەن جابايى جانۋارلار، ءۇي جانۋارلارى جانە سيرەك جاعدايدا ادامدار دا زارداپ شەگۋى مۇمكىن. جۇمىرتقادان شىققان دەرناسىلدەر ءولى ەمەس، ءتىرى تىنمەن قورەكتەنەدى.
قازىرگى ۋاقىتتا جۇقتىرۋدىڭ بەس جاعدايى راستالدى: تەحاستا ءۇش بۇزاۋ مەن ءبىر ەشكى، سونداي-اق كورشىلەس نيۋ-مەكسيكو شتاتىنىڭ لي وكرۋگىندەگى ءبىر يت.
باستاپقىدا بۇل جاعداي تەحاس ستاتيستيكاسىنا ەنگىزىلگەن. الايدا كەيىننەن ول نيۋ- مەكسيكو شتاتىندا تىركەلگەن العاشقى جاعداي رەتىندە قايتا ەسەپكە الىندى.
يت شتات اۋماعىنان شىقپاعان جانە تەحاسقا دا، مەكسيكاعا دا بارماعاندىقتان، ماماندار اۋرۋدىڭ تارالۋ كوزىن انىقتاۋ ءۇشىن جانۋار تۇراتىن اۋماقتى تەكسەرە باستادى.
ءاربىر ينفەكتسيا وشاعىنىڭ اينالاسىندا راديۋسى 20 شاقىرىم بولاتىن كارانتين ايماعى بەلگىلەندى.
عالىمدار مالدان بولەك، تەحاستا ميلليونداپ سانالاتىن اققۇيرىق بۇعىلار پوپۋلياتسياسىنا دا قاۋىپ ءتونىپ تۇرعانىنا الاڭداۋلى.
ساراپشىلار الداعى كۇندەر مەن اپتالاردا جاڭا جاعدايلاردىڭ تىركەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى.
- العاشقى جاعداي انىقتالعان كەزدە ءبارى مۇقيات بولا باستايدى جانە مۇقيات قارايدى. ال ىزدەگەن سايىن كوبىرەك تاباسىڭ،-دەيدى ەدۆارد بەردجەسس، جۇرتشىلىقتى اسىعىس قورىتىندى جاساماۋعا شاقىرىپ.
كوپتەگەن جىل بويى پارازيتتىڭ تارالۋىن پانامانىڭ وڭتۇستىگىندە مەملەكەتتىك بيولوگيالىق باقىلاۋ باعدارلاماسى ارقىلى تەجەۋ مۇمكىن بولدى.
ول ءۇشىن ۇشاقتاردان ۇنەمى ستەريلدەنگەن اتالىق شىبىندار جىبەرىلىپ وتىردى. ولار جابايى انالىقتارمەن شاعىلىسىپ، زيانكەستىڭ كوبەيۋىنە جول بەرمەيتىن.
الايدا قازىرگى ىندەت بۇل جۇيەنىڭ تيىمدىلىگى ءۇشىن كۇردەلى سىناققا اينالىپ وتىر.
ەسكە سالا كەتسەك، جۋىردا ماڭعىستاۋدا يتبالىقتار مەن بەكىرە تۇقىمداس بالىقتاردىڭ ولەكسەسى تابىلدى.