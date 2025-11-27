ا ق ش- تا الەم چەمپيونى اتانعان ايەل جىنىسىن اۋىستىرعان ەر ادام بولىپ شىقتى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش- تا وتكەن Strongman Games تۋرنيرىندە توپ جارعان ايەل سپورتشىنىڭ ناتيجەسى اراعا بىرنەشە كۇن سالىپ كۇشىن جويدى. كەيىن بەلگىلى بولعانداي ول ترانسگەندەر بولىپ شىققان.
official Strongman Games ۇيىمى الەم چەمپيوناتىنان كەيىنگى جاعدايعا قاتىستى رەسمي مالىمدەمە جاساپ، ناتيجەلەر قايتا قارالاتىنىن حابارلادى.
اتالعان تۋرنير تەحاس شتاتىنىڭ ارلينگتون قالاسىندا وتكەن. ۇيىمنىڭ مالىمەتىنشە، بيولوگيالىق جىنىسى ەر ادام ءوزىن ايەل رەتىندە تانىستىرىپ، ايەلدەر اراسىنداعى Open ساناتىندا ونەر كورسەتكەن.
«بۇل اقپارات جارىس باستالار الدىندا دا، كەزىندە دە رەسمي وكىلدەرگە حابارلانباعان. ماسەلە بەلگىلى بولعان ساتتەن باستاپ ۇيىمداستىرۋشىلار شۇعىل تۇردە تەكسەرۋ جۇرگىزە باستادى. سپورتشىمەن بايلانىسۋ ارەكەتى ناتيجەسىز اياقتالىپ، جاۋاپ الىنبادى»، - دەپ جازدى official Strongman Games ۇيىمى.
ۇيىم دەرەگى بويىنشا، ەگەر بۇل جايت الدىن الا بەلگىلى بولعاندا نەمەسە جارىس كەزىندە انىقتالعاندا ول سپورتشىنىڭ ايەلدەر اراسىندا سىنعا تۇسۋىنە رۇقسات بەرىلمەس ەدى.
«اتلەتتەر تەك دۇنيەگە كەلگەن كەزدەگى بيولوگيالىق جىنىسى بويىنشا عانا جارىسقا قاتىسا الادى. ۇيىم بارلىق سپورتشىلارعا اشىق ەكەنىن، ەشكىمدى جەكە قاسيەتتەرىنە قاراي كەمسىتپەيتىنىن اتاپ ءوتتى. الايدا ادىلدىك پەن تەڭ باسەكەلەستىكتى قامتاماسىز ەتۋ - باستى مىندەت. وسىعان بايلانىستى اتالعان سپورتشى 2025-جىلعى Official Strongman World Championships جارىسىنان شەتتەتىلدى. ايەلدەر Open ساناتىنداعى ناتيجەلەر قايتا ەسەپتەلىپ، ءار سپورتشىنىڭ لايىقتى ورىندارى قايتا تاعايىندالادى. ءبىز بارلىق قاتىسۋشىلاردىڭ جانكەشتى ەڭبەگىن قۇرمەتتەيمىز جانە ادىلدىك پرينتسيپىن قولدايمىز»، - دەدى official Strongman Games ۇيىمى.