ا ق ش-تا ادامدار ChatGPT كومەگىمەن سوتتا جەڭىسكە جەتە باستاعان
ا ق ش-تا جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارىنىڭ كومەگىمەن سوتتا ءوز ىستەرىن جەڭىپ شىعۋشىلاردىڭ سانى ارتىپ كەلەدى. NBC News جۋرناليستەرى جۇرگىزگەن زەرتتەۋ كەزىندە ChatGPT جانە Perplexity سەكىلدى نەيروجەلىلەردىڭ كومەگىمەن جەڭىسكە جەتكەن ونداعان ءىس انىقتالعان، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
مىسالى، لينن ۋايت ەسىمدى امەريكالىق ايەل كاسىبي ادۆوكاتپەن سوتتا جەڭىلىپ قالعان سوڭ، ChatGPT-تى پايدالانىپ ءوز ءىسىن قايتا قاراتۋعا شەشىم قابىلداعان. نەيروبوت سۋديانىڭ جىبەرگەن قاتەلىكتەرىن تاۋىپ، اپەللياتسيالىق ارىزدىڭ قۇرىلىمىن جاساپ بەرىپ، دالەلدەردى جۇيەلەپ جازىپ شىققان. ناتيجەسىندە ايەل 55 مىڭ دوللار كولەمىندەگى ايىپپۇل مەن 18 مىڭ دوللارلىق قارىزدان قۇتىلىپ، سوتتا جەڭىسكە جەتكەن.
تاعى ءبىر مىسال - ريچارد حوففمان ەسىمدى زەينەتكەر. ول ترەيلەردە تۇرىپ، ەسكى نوۋتبۋك ارقىلى ChatGPT كومەگىمەن ونداعان ازاماتتىق ءىس جۇرگىزىپ ۇلگەرگەن.
«مەن ەندى ون ادۆوكات سياقتى جۇمىس ىستەيمىن، ءبىراق تەگىن ءارى تۇسكى ءۇزىلىسسىز» ، - دەيدى حوففمان ازىلدەپ.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، جاساندى ينتەللەكت ازاماتتارعا سوت جۇيەسىن جاقسى تۇسىنۋگە، قۇجاتتاردى ساۋاتتى دايىنداۋعا جانە قۇقىقتىق پروتسەدۋرالاردى جەڭىلدەتۋگە مۇمكىندىك بەرىپ وتىر.
دەگەنمەن زاڭگەرلەر مۇنداي تاجىريبەنىڭ زاڭدى سالدارى ءالى تولىق زەرتتەلمەگەنىن جانە يي كەڭەستەرىن باس- كوزسىز پايدالانۋ ءقاۋىپتى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى.