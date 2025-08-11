ا ق ش- تا 9 بالدان اساتىن جەر سىلكىنىسى بولۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM – ا ق ش- تىڭ جاعالاۋ ايماعىندا 2100-جىلعا قاراي الىپ تسۋناميمەن بىرگە 9 بالدان اساتىن جەر سىلكىنىسى بولۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى سەيسمولوگتارعا سىلتەمە جاساپ Daily Mail حابارلايدى.
باسىلىمنىڭ حابارلاۋىنشا، جوعارى دالدىكتەگى سۋ استى كارتاسىن جاساۋ تەحنولوگيالارى ارقىلى جۇرگىزىلگەن زەرتتەۋ كاسكادتى سۋ استى ايماعىندا گەوستاتيكالىق بەلسەندىلىك بەلگىلەرىن انىقتاعان.
عالىمدار مۇندا سولتۇستىك امەريكانىڭ جاعالاۋىندا كانادادان كاليفورنياعا دەيىن سوزىلىپ جاتقان 970 شاقىرىمدىق ءتورت ۇلكەن جارىق سەگمەنتىن تاپتى.
اتاپ وتىلگەندەي، بۇل ايماقتاعى جەر استى دۇمپۋلەرى بۇكىل جاعالاۋ ينفراقۇرىلىمىن بۇزىپ قانا قويماي، سۋ مەن اتموسفەرانى لاستاۋى مۇمكىن.
جەر سىلكىنىسىنىڭ كۇشى 9 بالدان جوعارى بولسا، تسۋناميدىڭ بيىكتىگى شامامەن 30 مەترگە جەتۋى مۇمكىن. مۇنداي سەناريدە 10000 نان استام ادام تابيعي اپاتتىڭ قۇربانى بولۋ قاۋپى بار، ال ورەگون مەن ۆاشينگتونداعى شىعىن 80 ميلليارد دوللاردان اسادى.
مۇنداي جەر سىلكىنىسى ا ق ش- تا 1700-جىلى بولعان.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي وقيعالار 500 جىلدا ءبىر رەت قايتالانادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، الياسكا جاعالاۋىندا 7,2 ماگنيتۋدالى جەر سىلكىنىسى تىركەلدى.