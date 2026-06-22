ا ق ش- تا 2050-جىلعا قاراي ءۇيدىڭ ورتاشا باعاسى 1 ميلليون دوللارعا جەتەدى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق ريەلتورلار قاۋىمداستىعىنىڭ (NAR) باس ەكونوميسى لوۋرەنس يۋننىڭ جاڭا بولجامدارىنا سايكەس، ا ق ش- تاعى ءۇيدىڭ ورتاشا باعاسى 2050-جىلعا قاراي 1 ميلليون دوللارعا جەتەدى، دەپ حابارلايدى FOX Business.
ونىڭ ايتۋىنشا 25 جىلدا مۇنداي ءوسىم ادام نانعىسىز بولۋى مۇمكىن، الايدا مامان 1990-جىلى ءۇيدىڭ ورتاشا باعاسى نەبارى 90000 دوللار بولعانىن ايتادى.
ساراپشى جىلجىمايتىن مۇلىك باعاسىنىڭ ءوسۋى ءۇي يەلەرى بايلىعىنىڭ ارتۋىنا ىقپال ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار، جالعا الۋشىلار مۇلىك باعاسىنىڭ وسۋىنەن پايدا كورمەيدى، بۇل ءۇي يەلەرى مەن جالعا الۋدى جالعاستىراتىندار اراسىنداعى قارجىلىق تەڭسىزدىكتى ودان ءارى ارتتىرۋى مۇمكىن.
Realtor.com سايتىنىڭ مالىمەتتەرى بويىنشا، ا ق ش- تاعى ءۇيدىڭ ورتاشا ساتىلىم باعاسى مامىر ايىندا شامامەن 430000 دوللار بولعان، بۇل الدىڭعى ايمەن سالىستىرعاندا 2 پايىزعا جوعارى. سونىمەن قاتار، Zillow مالىمەتتەرى بويىنشا، اقش- تاعى بارلىق تۇرعىن ءۇي تۇرلەرى ءۇشىن ورتاشا جالداۋ اقىسى ايىنا 2006 دوللار، بۇل الدىڭعى ايمەن سالىستىرعاندا 6 دوللارعا جوعارى.
يۋن 2026-جىلى ا ق ش- تا ەكونوميكالىق رەتسەسسيا بولمايدى دەپ بولجايدى، يپوتەكالىق مولشەرلەمەلەر بيىل شامامەن 6,5 پايىز بولىپ قالادى، ال قولدانىستاعى ءۇي ساتىلىمى 4 پايىزعا وسەدى.
بۇعان دەيىن ا ق ش فەدەرالدىق قور جۇيەسى پايىزدىق مولشەرلەمەنى وزگەرىسسىز قالدىرعانىن حابارلاعان ەدىك.