ا ق ش-تا 200 مىڭ شەتەلدىك ۆيزاسىنان ايىرىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ترامپ اكىمشىلىگى 200 مىڭ شەتەلدىكتىڭ ىسكەرلىك جانە تۋريستىك ۆيزالارىن قايتارىپ الۋعا دايىندالىپ جاتىر، بۇل ا ق ش تاريحىنداعى ەڭ ءىرى جاپپاي ۆيزا قايتارىپ الۋ ارەكەتى، دەپ حابارلايدى اگەنتتىكتىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى New York Post-قا سىلتەمە جاساپ.
بۇل قايتارىپ الۋ 2016 جانە 2026 -جىلدار ارالىعىندا بەرىلگەن B1 جانە B2 ۆيزالارىنىڭ يەلەرىنە، باسپانا الۋعا ءوتىنىش بەرگەن نەمەسە قازىرگى ۋاقىتتا ءوتىنىش بەرىپ جاتقاندارعا اسەر ەتەدى.
B1 ۆيزالارى ادەتتە ىسساپارمەن كەلگەندەرگە، ال B2 ۆيزالارى ا ق ش-تاعى تۋىستارىنا كەلگەن نەمەسە مەديتسينالىق كومەك ىزدەيتىن تۋريستەرگە نەمەسە شەتەلدىكتەرگە بەرىلەدى.
مەملەكەتتىك دەپارتامەنت ۆيزانى قايتارىپ الۋ تۋرالى رەسمي تۇردە جاريالايدى، ول ىشكى قاۋىپسىزدىك دەپارتامەنتىمەن (DHS) «الداعى اپتالاردا» ۇيلەستىرىلەدى. B1 جانە B2 ۆيزالارىنا ءوتىنىش بەرۋشىلەر ا ق ش-تا باسپانا ىزدەمەيتىنىن راستاۋى جانە قولدانىستاعى ەرەجەلەرگە سايكەس ءوز ەلدەرىنە ورالۋ نيەتىن كورسەتۋى كەرەك.
دونالد ترامپتىڭ پرەزيدەنتتىك ەكىنشى مەرزىمى باستالعاننان بەرى مەملەكەتتىك دەپارتامەنت قىلمىستىق ارەكەت ءۇشىن سوتتالعان نەمەسە ايىپتالعان، سونداي-اق ا ق ش ساياساتىنا اشىق قارسىلىق بىلدىرگەن شامامەن 175 مىڭ ادامنىڭ ۆيزاسىن قايتارىپ الدى.