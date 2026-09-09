ا ق ش- تا 200 قازاقستاندىق قاربىزدىڭ كەسىرىنەن دالادا قالعانى راس پا؟ س ءى م پىكىر ءبىلدىردى
استانا. قازاقپارات - Work and Travel باعدارلاماسى بويىنشا ا ق ش- قا اتتانعان 200 گە جۋىق قازاقستاندىق ستۋدەنت تۋريستىك ساپار كەزىندە قيىندىققا تاپ بولدى. قاتىسۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ۇيىمداستىرۋشىلار ۋادە ەتىلگەن باعدارلامانىڭ ءبىر بولىگىن ورىنداماعان.
ال سان-فرانتسيسكوعا ساپار توقتاتىلعان سوڭ توپ ۇيىمداستىرىلعان ترانسفەرسىز قالىپ، قوناق ۇيگە ورنالاسۋ كەزىندە ماسەلەلەر تۋىنداعان. جاعدايعا قازاقستان س ءى م پىكىر ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى kznews.kz.
تۋرعا قاتىسۋشىلاردىڭ ءبىرى اقەركەنىڭ ايتۋىنشا، ساپارعا 190-200 ادام قاتىسقان، ولاردىڭ باسىم بولىگى - 18 بەن 21 جاس ارالىعىنداعى قازاقستان ازاماتتارى. تۋر قۇنى ءبىر ادامعا 1100 دوللاردى قۇراعان. تۋريستىك اگەنتتىك قاتىسۋشىلارعا سان-فرانتسيسكوعا بارۋدى جانە لوس-اندجەلەستەگى شوپينگتى قامتيتىن مازمۇندى ساپار ۋادە ەتكەن.
«مەن امەريكادا J-1 ۆيزاسى بويىنشا Work and Travel باعدارلاماسىنىڭ قاتىسۋشىسىمىن. 3 اي جۇمىس ىستەپ، ءبىر اي ساياحاتتاۋدى جوسپارلاعانبىز. وسى ساياحات ءۇشىن مەن كومپانيادان 1100 دوللارعا تۋر ساتىپ الدىم. مەنىڭ لەگىمە 190-200 ستۋدەنت جينالدى. ءارقايسىسى 1100 دوللاردان تولەدى، ءبىراق تۋر ءتيىستى دەڭگەيدە وتپەدى»، - دەدى قىز.
الايدا تۋردىڭ التىنشى كۇنى، جوسپار بويىنشا توپ لوس-اندجەلەستەن سان-فرانتسيسكوعا اتتانۋى ءتيىس كەزدە، اۆتوبۋستارمەن ماسەلە تۋىنداپ، ساپار توقتاتىلعان.
اقەركەنىڭ ايتۋىنشا، ۇيىمداستىرۋشىلار مۇنىڭ سەبەبىن اۆتوبۋستاردىڭ ءبىرىنىڭ زاقىمدانۋىمەن تۇسىندىرگەن. ءبىراق بۇل وقيعا وتە ەرەكشە بولىپ شىقتى.
ونىڭ الدىندا قاتىسۋشىلارعا اۆتوبۋس ىشىندە جارىلعان قاربىزدىڭ سۋرەتتەرى جىبەرىلگەن. كەيىنىرەك گيدتەردىڭ ءبىرى توپقا كولىك ماسەلەسىنىڭ ءدال وسى جاعدايعا بايلانىستى تۋىنداعانىن حابارلاعان.
«تۇندە بىزگە اۆتوبۋستا بىرەۋ قاربىز جارىپ العانى تۋرالى سۋرەتتەر جىبەردى. ءبىز قوناق ءۇي لوببيىندە تاماقتانىپ وتىرعاندا، گيدتەردىڭ ءبىرى كەلىپ، وسى قاربىزدىڭ كەسىرىنەن ۇلكەن ماسەلە تۋىنداعانىن ايتتى: جۇرگىزۋشى قوناق ءۇي بولمەسىنەن شىقپاي قويعان جانە ءبىزدى اپارۋدان باس تارتقان»، - دەيدى قىز.
ونىڭ سوزىنشە، كەيىنىرەك قاتىسۋشىلارعا وقيعا سالدارىنان ءتورت اۆتوبۋستىڭ ءبىرى ىستەن شىققانى، ال قالعاندارى دا بارۋدان باس تارتقانى تۇسىندىرىلگەن.
بۇل رەتتە اقەركە جارىلعان قاربىز ستۋدەنتتەردىكى ەمەس ەكەنىن العا تارتادى.
«بۇل قاربىز ەكى ءجۇز ستۋدەنتتىڭ ەشقايسىسىنا تيەسىلى ەمەس ەدى. ول نە ۇيىمداستىرۋشىلاردىكى، نە جۇرگىزۋشىلەردىڭ وزىنىكى بولدى، ءبىز تۇسىنبەدىك»، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
لوس-اندجەلەسكە قايتىپ كەلگەننەن كەيىن جاڭا ماسەلەلەر باستالعان. اقەركەنىڭ ايتۋىنشا، ستۋدەنتتەرگە اۋەجايدا بىرنەشە ساعات وتكىزۋگە تۋرا كەلگەن، ال قوناق ۇيگە دەيىن ۋادە ەتىلگەن ترانسفەر بولماعان.
«ءۇش ساعات، ءتورت ساعات اۋەجايدا بولدىق. بىزگە اۋەجايدان قوناق ۇيگە دەيىن ترانسفەر ۋادە ەتكەن. ءبىراق ونى ەشكىم قامتاماسىز ەتپەدى، ءوز بەتىمىزشە جەتتىك»، - دەدى ساپارعا قاتىسۋشى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ستۋدەنتتەرگە قوناق ءۇي بولمەلەرى دايىن ەكەنى جانە كەلگەن بويدا بىردەن كىلت بەرىلەتىنى ايتىلعان.
الايدا قونىستانۋ كەزىندە دە قيىندىقتار تۋىندادى. قىزدىڭ ايتۋىنشا، ۇيىمداستىرۋشى بولمەلەردىڭ اقىسىن بانكتىك كارتامەن تولەي الماعانى بەلگىلى بولعان.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، ۇيىمداستىرۋشىلار باعدارلامانىڭ وزگەرگەنى تۋرالى الدىن الا حابارلاماعان جانە ورنالاسۋدىڭ بالاما نۇسقالارىن ۇسىنباعان. سونىڭ سالدارىنان 200 گە جۋىق ستۋدەنت بروندالعان قوناق ءۇيسىز، ترانسفەرسىز جانە قاجەتتى قاراجاتسىز قالعان.
«لوس-اندجەلەس. ۇلكەن قالا. تۇنگى ساعات 10 دا ءبىزدى قوناق ءۇيسىز جالعىز قالدىرىپ، «وزدەرىڭ ىزدەڭدەر» دەدى. كومپانيا ءوز مىندەتتەمەلەرىن ورىنداماي تۋردى اياقتادى، ءتۇن ىشىندە بەيتانىس جەردە 200 ادامدى تاعدىر تالكەگىنە تاستاپ كەتتى، ولاردىڭ كوبى 19 جاستا»، - دەپ كەيىدى قىز.
ءبىز تۋر ۇيىمداستىرۋشىلارىمەن بايلانىسىپ، وقيعاعا قاتىستى جاۋاپ بەرۋدى سۇرادىق، الايدا ماتەريال جاريالانعان ساتكە دەيىن جاۋاپ كەلمەدى.
ءبىز سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنە جاعدايعا قاتىستى اقپارات بەرۋدى سۇراپ جۇگىندىك. ۆەدومستۆو قازاقستاندىق ستۋدەنتتەردىڭ لوس-اندجەلەستەگى ساپارىن ۇيىمداستىرۋشىلارمەن بايلانىستا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
«قولدا بار مالىمەتتەرگە سايكەس، ازاماتتارىمىزدىڭ باسىم بولىگى قازاقستانعا ۇشىپ كەتتى نەمەسە جولدا كەلە جاتىر، كەي قاتىسۋشىلار كەرى رەيس كۇنىنە دەيىن لوس-اندجەلەستە قالۋى مۇمكىن. اۋەبيلەتتەردى ازاماتتاردىڭ وزدەرى ساتىپ العاندىقتان جانە قايتۋ باعىتتارى ءارتۇرلى بولعاندىقتان، قازىرگى ۋاقىتتا بارلىق قاتىسۋشى ەلدەن شىققانىن راستاۋ مۇمكىن ەمەس»، - دەپ حابارلادى س ءى م.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، قازاقستاننىڭ سان-فرانتسيسكوداعى باس كونسۋلدىعى جاعدايدى باقىلاۋدا ۇستاپ وتىر جانە وتانداستارىمىزعا قاجەتتى كونسۋلدىق كومەك كورسەتۋگە دايىن.