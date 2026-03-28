ا ق ش- تا 14 جاستاعى جاس ءوسپىرىم شتات گۋبەرناتورى سايلاۋىنا ۇمىتكەر اتاندى
استانا. KAZINFORM — امەريكانىڭ ۆەرمونت شتاتىندا 14 جاستاعى مەكتەپ وقۋشىسى تاريحتا العاش رەت گۋبەرناتور سايلاۋىنا قاتىسادى. ونىڭ ەسىمى جالپى حالىقتىق داۋىس بەرۋ بيۋللەتەنىنە ەنگىزىلگەن، دەپ حابارلايدى Associated Press.
ۇمىتكەر بولىپ دين روي تاڭدالدى - ول ستوۋ قالاسىنىڭ جوعارى سىنىپ وقۋشىسى. ساياسي قىزىعۋشىلىعى 8-سىنىپتان باستالعان، كەيىن شتاتتىڭ زاڭ شىعارۋ ماجىلىسىندە كومەكشى بولىپ جۇمىس ىستەگەن. سايلاۋعا قاتىسۋ ءۇشىن ءول وز پارتياسىن - Freedom and Unity قۇردى.
ءوزى جەڭىسكە ءۇمىت ارتپايتىنىن مويىندايدى، ءبىراق جاستاردى ساياساتقا تارتۋ جانە ەل باسقارۋعا قاتىسۋعا ىنتالاندىرۋدى ماقسات ەتەدى.
ونىڭ كانديداتۋراسى شتات زاڭناماسىنىڭ ەرەكشەلىكتەرىمەن بايلانىستى: ۆەرمونت كونستيتۋتسياسىندا گۋبەرناتور بولۋ ءۇشىن مينيمالدى جاس شەگى كورسەتىلمەگەن، تەك شتاتتا كەمىندە ءتورت جىل تۇرۋ تالاپ ەتىلەدى. ا ق ش- تىڭ باسقا كوپ شتاتتارىندا جاس شەگى شامامەن 30 جاسقا تەڭ.
بۇعان دەيىن تاعى ءبىر جاس ءوسپىرىم - يتان سوننەبورن گۋبەرناتورلىق سايلاۋعا قاتىسۋعا تالپىنىس جاساعانىمەن، پرايمەريزدەن وتە المادى. روي تاريحتا العاش رەت تىكەلەي جالپى حالىقتىق سايلاۋعا قاتىساتىن كامەلەتكە تولماعان ۇمىتكەر بولدى.
ساراپشىلار ونىڭ جەڭۋ مۇمكىندىگىن سكەپتيكالىق باعالايدى. پيتەر تيچوۋت اتاپ وتكەندەي، فورمالدى تۇردە ءتىپتى بالا دا كانديدات بولا الادى، ءبىراق سايلاۋشىلار ونى قولداي قويۋى ەكىتالاي.
قازىرگى گۋبەرناتور فيل سكوتت جاس ءوسپىرىمنىڭ ساياساتقا قىزىعۋشىلىعىن قولدايتىنىن ايتتى. ءبىراق شتاتتى باسقارۋعا تاجىريبەسى بارىنا كۇمانداندى.
رويدىڭ ءوزى جاس مولشەرى كەدەرگى بولماۋى كەرەك دەپ سانايدى جانە باستى ماقساتى - جاستاردىڭ ساياسي پروتسەستەرگە اسەر ەتە الاتىنىن كورسەتۋ.
