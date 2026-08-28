ا ق ش- تا 11 -قىركۇيەك تەراكتىسىن ۇيىمداستىرعان موحاممەدتىڭ سوت كۇنى بەلگىلەندى
استانا. KAZINFORM - اسكەري سۋديا سارسەنبى كۇنى 11-قىركۇيەكتەگى تەراكتىلەردى ۇيىمداستىردى دەپ ايىپتالعان ادامنىڭ سوت وتىرىسى 2028-جىلدىڭ ماۋسىم ايىنا بەلگىلەنگەنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى NBC News.
حاليد شەيح موحاممەد شابۋىلدارعا قاتىسى بار باسقا كۇدىكتىلەر ۆاليد بين اتتاش، ءالي ابدۋل ازيز ءالي جانە مۇستافا احمەد ءال-حاۋساۆيمەن سوت وتىرىسىنا قاتىسادى.
موحاممەدكە 2001-جىلدىڭ 11-قىركۇيەگىندە نيۋ-يورك قالاسىنداعى دۇنيەجۇزىلىك ساۋدا ورتالىعىنداعى تەراكتىلەردى ۇيىمداستىردى دەگەن ايىپ تاعىلدى. وندا ۇرلانعان ۇشاقتار نيۋ-يورك پەن پەنتاگونداعى ساۋدا ۇيلەرىنە شابۋىل جاساعان بولاتىن. تاعى ءبىر ۇشاق پەنسيلۆانيادا ەگىستىككە قۇلادى.
اسكەري سوت سۋدياسى، اسكەري-اۋە كۇشتەرىنىڭ پودپولكوۆنيگى مايكل شراما سارسەنبى كۇنى پروكۋرورلاردىڭ سوت وتىرىسىن 2027-جىلدىڭ قاڭتارىنا تاعايىنداۋ تۋرالى ۇسىنىسىن كەرى قايتارىپ، سوت وتىرىسىن 18 ايدان كەيىنگە بەلگىلەدى.
سوت وتىرىسىنىڭ كۇنى وتكەن جىلدىڭ جازىندا فەدەرالدى اپەللياتسيالىق سوت موحاممەدتى ءولىم جازاسىنان بوساتۋ ءۇشىن كىناسىن مويىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن كەلىسىم قابىلدانباعاننان كەيىن جاريالاندى.
2008-جىلى موحاممەدكە 11-قىركۇيەكتەگى شابۋىلداردا شامامەن 3000 ادامنىڭ ولىمىنە اكەلگەن قاندى قىلمىس پەن كىسى ءولتىرۋ ايىپتارى تاعىلدى.
موحاممەد پەن باسقا دا كۇدىكتىلەردى جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ پروتسەسى بىرنەشە جىلعا سوزىلدى. قورعاۋشى ادۆوكاتتاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل كىدىرىس ۇكىمەتتىڭ ايىپتالۋشىلار گۋانتاناموعا اۋىستىرىلعانعا دەيىن ت س ر ۋ- دىڭ قۇپيا تۇرمەلەرىندە ولاردىڭ قالاي ازاپتالعانى تۋرالى مالىمەتتەردى جاسىرۋعا تىرىسۋىمەن بايلانىستى.
موحاممەد 2003-جىلى پاكىستاندا تۇتقىنعا الىنىپ، ءۇش جىلدان كەيىن گۋانتاناموعا اۋىستىرىلدى. 2014-جىلعى سەنات ەسەبىندە تسرۋ موحاممەد پەن باسقا دا كۇدىكتىلەرگە قارسى «كۇشەيتىلگەن جاۋاپ الۋ ادىستەرىن» قولدانعانى انىقتالدى. ناقتىراق ايتقاندا، موحاممەدتى 183 رەت سۋعا تۇنشىقتىرعان.
بۇعان دەيىن ا ق ش جالعان نەكە سحەماسىمەن گرين-كارتا تاراتقان 11 ادامدى جاۋاپقا تارتقانىن حابارلاعان ەدىك.