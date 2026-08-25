KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ا ق ش سيريانى «تەرروريزمدى قولدايتىن ەلدەر» تىزىمىنەن شىعاردى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش قارجى مينيسترلىگى سيريانىڭ رەسمي تۇردە «تەرروريزمدى قولدايتىن ەلدەر» تىزىمىنەن شىعارىلعانىن حابارلادى، دەپ جازادى انادولى.

    АҚШ Сирияны «терроризмді қолдайтын елдер» тізімінен шығарды
    فوتو: انادولى

    ا ق ش قارجى مينيسترلىگىنىڭ جازباشا مالىمدەمەسىندە پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ سيرياعا قاتىستى ساياساتىنا سايكەس، ەلدىڭ اتالعان تىزىمنەن شىعارىلعانى ايتىلعان.

    سونىمەن قاتار «حايات تاحرير اش-شام» (ح ت ش) ۇيىمى «ارنايى بەلگىلەنگەن جاھاندىق تەرروريستىك ۇيىمدار» (SDGT) تىزىمىنەن شىعارىلدى.

    وسىعان بايلانىستى ا ق ش قارجى مينيسترلىگىنىڭ قۇرامىنا كىرەتىن شەتەلدىك اكتيۆتەردى باقىلاۋ باسقارماسى (OFAC) دا ح ت ش-نى ارنايى بەلگىلەنگەن ازاماتتار مەن سانكسياعا ۇشىراعان تۇلعالار تىزىمىنەن الىپ تاستادى.

    شىلدە ايىندا ا ق ش اكىمشىلىگى كونگرەسكە جولداعان حابارلاماسىندا سيريانى اتالعان تىزىمنەن شىعارۋ جوسپارلانىپ وتىرعانىن مالىمدەگەن بولاتىن.

    ا ق ش سيريانى «تەرروريزمدى قولدايتىن ەلدەر» تىزىمىنە 1979 -جىلى ەنگىزگەن. قازىر بۇل تىزىمدە يران، كۋبا جانە سولتۇستىك كورەيا بار.

    وسىدان بۇرىن سيريا 2024 -جىلدىڭ جەلتوقسانىنداعى بيلىكتىڭ اۋىسۋىنان كەيىن پرەزيدەنت باشار اسادقا قارسى العاشقى سوت ۇكىمىن شىعارعانىن جازعان بولاتىنبىز.

    الەم ىقپالداستىق
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور