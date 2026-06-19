ا ق ش ەسىرتكى كونترابانداسىمەن ايىپتالعان كەمەگە شابۋىل جاسادى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش اسكەريلەرى تىنىق مۇحيتىنىڭ شىعىسىندا ەسىرتكى كونترابانداسىمەن ايىپتالعان كەمەگە شابۋىل جاسادى. سالدارىنان ءۇش ادام قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى CBS News.
قىركۇيەكتىڭ باسىندا ترامپ اكىمشىلىگى «ەسىرتكى تەرروريستەرىنە» قارسى سوعىس باستاعاننان بەرى ا ق ش اسكەري كۇشتەرىنىڭ تىنىق مۇحيتى شىعىسىنداعى جانە كاريب تەڭىزىندەگى كەمەلەرگە جاساعان شابۋىلدارىندا قازا تاپقانداردىڭ جالپى سانى كەمىندە 211 گە جەتتى.
اسكەريلەردىڭ مالىمەتىنشە، كەمە «بەلگىلى تەرروريستىك ۇيىمدارعا» تيەسىلى بولعان. الايدا ناقتى باندانىڭ اتى اتالماعان جانە كەمەنىڭ ەسىرتكى تاسىمالداعانى تۋرالى ەشقانداي دالەل كەلتىرىلمەگەن.
پرەزيدەنت دونالد ترامپ ا ق ش- تى لاتىن امەريكاسىنداعى كارتەلدەرمەن «قارۋلى قاقتىعىس» جاعدايىندا دەپ جاريالادى جانە اۋە شابۋىلدارىن ا ق ش ەسىرتكى اعىنىن توقتاتۋ ءۇشىن قاجەت دەپ اقتادى.
سىنشىلار كەمەگە جاسالعان شابۋىلداردىڭ زاڭدىلىعىنا كۇمان كەلتىردى.
بۇعان دەيىن پەنتاگون ەسىرتكى تاسىمالدادى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن كەمەلەرگە ا ق ش شابۋىلدارىن تەرگەپ جاتقانى حابارلانعان بولاتىن.