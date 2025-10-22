ا ق ش سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدار ارقىلى قىتايعا تاۋەلدىلىگىن ازايتپاقشى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش- تىڭ ەڭ ءىرى بولات وندىرەتىن Cleveland-Cliffs كومپانياسى قىتاي تاراپىنان باقىلاۋدىڭ كۇشەيۋىنە بايلانىستى ءوز باعىتىن سيرەك كەزدەسەتىن جەر ەلەمەنتتەرىنە اۋىستىرىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى FOX Business.
- بولات وندىرىسىنەن باسقا، سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدار ماڭىزدىلىعىنىڭ ارتۋى ءبىزدى تاۋ-كەن وندىرىسىنە نازار اۋدارۋعا يتەرمەلەدى، - دەدى Cleveland-Cliffs باس ديرەكتورى لوۋرەنكو گونسالۆەش كومپانيانىڭ توقسان سايىنعى كىرىستەرى تۋرالى مالىمدەمەسىندە.
وگايو شتاتىندا ورنالاسقان كومپانيا ميچيگان مەن ميننەسوتا شتاتتارىندا سيرەك جەر مينەرالدارىن ءوندىرۋ جوسپارىن جاريالادى.
- امەريكالىق ءوندىرىس ماڭىزدى مينەرالداردى جەتكىزۋدە قىتايعا نەمەسە كەز كەلگەن باسقا ەلگە تاۋەلدى بولماۋى كەرەك جانە كليۆلەند-كليففس بۇل ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن ءوز ۇلەسىن قوسۋعا نيەتتى، - دەپ قوستى باس ديرەكتور.
بۇعان دەيىن قىتاي سيرەك جەر ەلەمەنتتەرىنىڭ تەحنولوگيالارىنا ەكسپورتتىق باقىلاۋدى كۇشەيتىپ جاتقانى حابارلانعان بولاتىن.