ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    21:10, 22 - قازان 2025 | GMT +5

    ا ق ش سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدار ارقىلى قىتايعا تاۋەلدىلىگىن ازايتپاقشى

    استانا. KAZINFORM – ا ق ش- تىڭ ەڭ ءىرى بولات وندىرەتىن Cleveland-Cliffs كومپانياسى قىتاي تاراپىنان باقىلاۋدىڭ كۇشەيۋىنە بايلانىستى ءوز باعىتىن سيرەك كەزدەسەتىن جەر ەلەمەنتتەرىنە اۋىستىرىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى FOX Business.

    ا
    Фото: marketbeat.com

    - بولات وندىرىسىنەن باسقا، سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدار ماڭىزدىلىعىنىڭ ارتۋى ءبىزدى تاۋ-كەن وندىرىسىنە نازار اۋدارۋعا يتەرمەلەدى، - دەدى Cleveland-Cliffs باس ديرەكتورى لوۋرەنكو گونسالۆەش كومپانيانىڭ توقسان سايىنعى كىرىستەرى تۋرالى مالىمدەمەسىندە.

    وگايو شتاتىندا ورنالاسقان كومپانيا ميچيگان مەن ميننەسوتا شتاتتارىندا سيرەك جەر مينەرالدارىن ءوندىرۋ جوسپارىن جاريالادى.

    - امەريكالىق ءوندىرىس ماڭىزدى مينەرالداردى جەتكىزۋدە قىتايعا نەمەسە كەز كەلگەن باسقا ەلگە تاۋەلدى بولماۋى كەرەك جانە كليۆلەند-كليففس بۇل ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن ءوز ۇلەسىن قوسۋعا نيەتتى، - دەپ قوستى باس ديرەكتور.

    بۇعان دەيىن قىتاي سيرەك جەر ەلەمەنتتەرىنىڭ تەحنولوگيالارىنا ەكسپورتتىق باقىلاۋدى كۇشەيتىپ جاتقانى حابارلانعان بولاتىن.

    تەگ:
    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار