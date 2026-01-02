ا ق ش سوتى ترامپتىڭ ميگرانتتارعا قاتىستى شەشىمىنىڭ كۇشىن جويدى
استانا. KAZINFORM - كاليفورنياداعى فەدەرالدى سۋديا ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ گوندۋراس، نەپال جانە نيكاراگۋادان كەلگەن 60 مىڭ ميگرانتتىڭ ۋاقىتشا قورعالاتىن مارتەبەسىن توقتاتۋ تۋرالى شەشىمىنىڭ كۇشىن جويدى، دەپ حابارلايدى CBS News.
ا ق ش- تىڭ ىشكى قاۋىپسىزدىك ءمينيسترى كريستي نوەم ماۋسىم جانە شىلدە ايلارىندا گوندۋراس، نەپال جانە نيكاراگۋا ازاماتتارىنا ارنالعان ۋاقىتشا بوسقىن مارتەبەسى باعدارلاماسىنىڭ اياقتالعانىن جاريالاپ، ءۇش ەلدىڭ ا ق ش ۇكىمەتىنىڭ ءوز ازاماتتارىنا ۋاقىتشا زاڭدى باسپانا بەرۋگە ءماجبۇر ەتكەن ەكولوگيالىق اپاتتاردان قالپىنا كەلگەنىن مالىمدەدى.
شىلدە ايىنىڭ سوڭىندا كاليفورنياداعى ا ق ش اۋداندىق سوتىنىڭ سۋدياسى ترينا تومپسون گوندۋراس، نەپال جانە نيكاراگۋا ءۇشىن ۋاقىتشا قورعالاتىن مارتەبە (TPS) باعدارلامالارىنىڭ توقتاتىلۋىنىڭ كۇشىن جويدى، ويتكەنى ترامپ اكىمشىلىگى بۇل ءۇش ەلدە بولىپ جاتقان ماسەلەلەردى شەشە المادى جانە باعدارلامالاردى توقتاتۋ تۋرالى شەشىم ناسىلدىك الاۋىزدىق نەمەسە ناسىلدىك دۇشپاندىققا نەگىزدەلگەن دەپ شەشتى. تامىز ايىندا اپەللياتسيالىق سوت بۇل شەشىمدى جويۋعا، ترامپ اكىمشىلىگىنە باعدارلامانى توقتاتۋعا مۇمكىندىك بەردى.
ترامپ اكىمشىلىگى سونىمەن قاتار TPS باعدارلاماسىنىڭ كوپشىلىگىن جويۋعا تىرىسىپ، بۇل ساياسات زاڭسىز ميگراتسيانى جەڭىلدەتەدى جانە دەموكراتيالىق اكىمشىلىك ونى تەرىس پايدالانىپ، تىم ۇزاق ۋاقىتقا ۇزارتقانىن مالىمدەدى. ا ق ش بيلىگى سونىمەن قاتار اۋعانستان، كامەرۋن، ەفيوپيا، گايتي، ميانما، سۋدان، سيريا جانە ۆەنەسۋەلادان كەلگەن ءجۇز مىڭداعان ميگرانتتان TPS قورعاۋىن الىپ تاستاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
الايدا، سارسەنبى كۇنى سۋديا تومپسون ون مىڭعا جۋىق گوندۋراستىق، نەپالدىق جانە نيكاراگۋالىقتى زاڭدى مارتەبەسىنەن ايىرۋ ارەكەتى زاڭسىز دەپ تانىدى.
UCLA ميگراتسيالىق قۇقىعى جانە ساياساتى ورتالىعىنىڭ تەڭ ديرەكتورى احيلان ارۋلانانتام سارسەنبىدەگى شەشىم گوندۋراس، نيكاراگۋا جانە نەپالدان كەلگەن جاسىل كارتا يەلەرىنە امەريكا قۇراما شتاتتارىندا زاڭدى تۇردە جۇمىس ىستەۋگە مۇمكىندىك بەرۋى جانە ولاردى فەدەرالدى ميگراتسيالىق ورگانداردىڭ ۇستاۋى مەن دەپورتاتسيالاۋىنا جول بەرمەۋ كەرەك دەپ مالىمدەدى.
وتاندىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى كومەكشى حاتشى تريشا ماكلافلين ءوز مالىمدەمەسىندە سۋديانىڭ شەشىمىن «پرەزيدەنتتىڭ كونستيتۋتسيالىق وكىلەتتىگىن تارتىپ الۋعا باعىتتالعان فەدەرالدى سوت جۇيەسىنىڭ تاعى ءبىر زاڭسىز جانە بەلسەندى شەشىمى» دەپ اتادى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ چيكاگو، لوس-انجەلەس جانە پورتلەند قالالارىنان ۇلتتىق گۆارديانى شىعارىپ جاتقانى حابارلانعان بولاتىن.
وسىعان دەيىن ا ق ش اسكەريلەرى سيريادا «يسلام مەملەكەتىنىڭ» 25 سودىرىن جويعانى تۋرالى جازدىق.