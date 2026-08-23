ا ق ش سوتى قازاقستاندى قوسا العاندا، 75 ەلگە ۆيزا بەرۋدى توقتاتۋ شەشىمىن جويدى
استانا. KAZINFORM - سوت بۇل شەشىم اقش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيونىڭ زاڭدا بەلگىلەنگەن وكىلەتتىكتەرىنەن اسىپ كەتكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى ۆاشينگتونداعى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى US News باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ.
ا ق ش سوتى ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ 75 ەل ازاماتتارىنا يمميگراتسيالىق ۆيزا بەرۋدى ۋاقىتشا توقتاتۋ تۋرالى شەشىمىنىڭ كۇشىن جويدى. مانحەتتەندەگى ا ق ش وكرۋگتىك سوتىنىڭ سۋدياسى دجاننەت ۆارگاس مەملەكەتتىك دەپارتامەنت قاڭتاردا جاريالاعان بۇل ساياساتتى «زاڭسىز ەكەنى انىق» دەپ باعالادى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل شەشىم كونسۋلدىق قىزمەتكەرلەردىڭ يمميگراتسيالىق ۆيزالاردى راسىمدەۋ ءتارتىبىن انىقتاۋ قۇقىعىن مەملەكەتتىك حاتشىعا بەرمەيتىن فەدەرالدىق يمميگراتسيالىق زاڭناماعا قايشى كەلەدى.
مەملەكەتتىك دەپارتامەنتتىڭ وتىنىشتەردى قاراۋدى توقتاتۋ تۋرالى شەشىمى قاڭتاردا كۇشىنە ەنگەن بولاتىن. ول مىنا ەلدەردىڭ ازاماتتارىنا قاتىستى بولدى:
اۋعانستان، البانيا، الجير، انتيگۋا جانە باربۋدا، ارمەنيا، ازەربايجان، باگام ارالدارى، بانگلادەش، باربادوس، بەلارۋس، بەليز، بۋتان، بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينا، برازيليا، ميانما (بيرما)، كامبودجا، كامەرۋن، كابو- ۆەردە، كولۋمبيا، كوت-د’يۆۋار، كۋبا، كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى، دومينيكا، مىسىر، ەريترەيا، ەفيوپيا، فيدجي، گامبيا، گرۋزيا، گانا، گرەنادا، گۆاتەمالا، گۆينەيا، گايتي، يراك، يران، يوردانيا، كوسوۆو، كۋۆەيت، قازاقستان، قىرعىزستان، لاوس، ليۆان، ليبەريا، ليۆيا، مولدوۆا، موڭعوليا، ماروككو، نەپال، نيكاراگۋا، نيگەريا، سولتۇستىك ماكەدونيا، پاكىستان، كونگو رەسپۋبليكاسى، رەسەي، رۋاندا، سەنت-كيتس جانە نيەۆيس، سەنت-ليۋسيا، سەنت-ۆينسەنت جانە گرەناديندەر، سەنەگال، سەررا- لەونە، سومالي، وڭتۇستىك سۋدان، سۋدان، سيريا، تانزانيا، تايلاند، توگو، تۋنيس، ۋگاندا، ۋرۋگۆاي، وزبەكستان، يەمەن، يامايكا جانە چەرنوگوريا.
قاڭتاردا ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى ءوتىنىش بەرۋشىلەردى ىرىكتەۋ جانە تەكسەرۋ راسىمدەرىنە جان-جاقتى شولۋ جۇرگىزىپ جاتقانىن مالىمدەگەن. ۆەدومستۆونىڭ ايتۋىنشا، مۇنداعى ماقسات - تاۋەكەلى جوعارى ەلدەردەن كەلگەن يمميگرانتتاردىڭ ا ق ش- تا الەۋمەتتىك جاردەماقىلاردى زاڭسىز الۋىنا جول بەرمەۋ جانە ولاردىڭ قوعامعا سالماق تۇسىرمەۋىن قامتاماسىز ەتۋ.
بۇعان دەيىن ا ق ش جوعارعى سوتى ترامپتىڭ جازۋشى ە. دجين كەرروللعا تولەنەتىن وتەماقىنىڭ كۇشىن جويۋ تۋرالى ءوتىنىشىن قاناعاتتاندىرماعانى حابارلانعان بولاتىن.