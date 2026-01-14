ا ق ش سوماليدەگى لاڭكەستەرگە بىرنەشە سوققى جاسادى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش قارۋلى كۇشتەرى افريكا قولباسشىلىعىنىڭ (AFRICOM) مالىمەتىنشە، امەريكالىق اسكەر سوماليدە «اش-شاباب» پەن «يسلام مەملەكەتىنىڭ» (قازاقستاندا تىيىم سالىنعان ۇيىم - رەد.) جەرگىلىكتى فيليالىنا قارسى اۋە شابۋىلدارىن كۇشەيتتى، دەپ حابارلايدى FOX News.
AFRICOM مالىمدەمەسىندە ا ق ش كۇشتەرى سوماليدىڭ فەدەرالدى ۇكىمەتىمەن لاڭكەستىككە قارسى كەشەندى ناۋقان اياسىندا ىنتىماقتاسقىپ جاتقانى ايتىلعان.
8-قاڭتاردا اۋە شابۋىلدارى «اش-شاباب» پوزيتسيالارىنا، سونىڭ ىشىندە سومالي استاناسى موگاديشودان سولتۇستىك-باتىسقا قاراي شامامەن 154 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان بۋۋر-حەيبە اۋدانىنا جاسالعان.
9 جانە 11-قاڭتار كۇندەرى «يسلام مەملەكەتىنىڭ» پۋنتلەند اۆتونوميالىق اۋدانى گوليس تاۋلارى ايماعىندا جانە باري پروۆينتسياسىنداعى بوساسو قالاسىنان وڭتۇستىك-شىعىسقا قاراي ورنالاسقان پوزيتسيالارىنا اۋەدەن سوققىلار جاسالدى.
- ءبىز «يسلام مەملەكەتى» مەن «ءال-كايدا» كەڭەيە بەرسە، ا ق ش- قا تىكەلەي قاۋىپ توندىرەتىنىن جاقسى ءتۇسىنىپ وتىرمىز، - دەپ مالىمدەدى ا ق ش قارۋلى كۇشتەرى افريكالىق قولباسشىلىعىنىڭ باسشىسى گەنەرال مايكل لەنگلي.
AFRICOM مالىمەتىنشە، ا ق ش 2025-جىلدىڭ 1-اقپانى مەن 10-ماۋسىمى ارالىعىندا سوماليدەگى «اش-شاباب» جانە «يسلام مەملەكەتىنە» قارسى اۋەدەن 38 شابۋىل جاسادى.
«اش-شاباب» - «ءال-كايدانىڭ» (قازاقستاندا تىيىم سالىنعان ۇيىم - رەد.) فيليالى جانە 2007-جىلدان بەرى ەلدىڭ وڭتۇستىك جانە ورتالىق بولىكتەرىندە سومالي ۇكىمەتىنە قارسى سوعىس جۇرگىزىپ كەلەدى.
«يسلام مەملەكەتى» - نەگىزىنەن پۋنتلەندتىڭ تاۋلى سولتۇستىك-شىعىسىندا شوعىرلانعان شاعىن توپ، ول سونىمەن قاتار ىقپال ەتۋ ءۇشىن «اش-شابابپەن» باسەكەلەسىپ وتىر.
بۇعان دەيىن ە و سوماليدىڭ ەگەمەندىگىن قۇرمەتتەۋگە شاقىرعانىن جازعان ەدىك.