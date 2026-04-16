ا ق ش سەناتى يرانمەن سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى قاراردى قابىلدامادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ يراندا سوعىس جۇرگىزۋ مۇمكىندىگىن شەكتەۋگە باعىتتالعان قارار سەناتتا ءتورتىنشى رەت ساتسىزدىككە ۇشىرادى، دەپ حابارلايدى Reuters.
سارسەنبى كۇنى ا ق ش سەناتورلارىنىڭ كوپشىلىگى دونالد ترامپتىڭ يرانعا قارسى اسكەري ناۋقانىن قولداپ، كونگرەسس اسكەري ارەكەتتەردى سانكسيالاعانعا دەيىن قاقتىعىستى توقتاتۋعا باعىتتالعان قارارعا قارسى داۋىس بەردى.
دەموكراتيالىق پارتيا وكىلدەرى ۇسىنعان قاراردى 47 دەپۋتات قولدادى، ال 52 ءسى قارسى داۋىس بەردى.
قاراردى جاقتاۋشىلار امەريكالىق كوشباسشىنىڭ 28 - اقپاندا يزرايل جاعىنا ءوتىپ سوعىس باستاۋ ارقىلى كونستيتۋتسيالىق وكىلەتتىگىنەن تىس ارەكەت ەتكەنىن العا تارتتى.
الايدا اق ءۇي جانە كونگرەستەگى بارلىق دەرلىك رەسپۋبليكاشىلدار ترامپتىڭ ارەكەتتەرى زاڭدى جانە ونىڭ شەكتەۋلى اسكەري وپەراتسيالارعا بۇيرىق بەرۋ ارقىلى ا ق ش-تى قورعاۋ جونىندەگى باس قولباسشى رەتىندە وكىلەتتىگىنە سايكەس كەلەتىنىن مالىمدەدى.
بۇل دەموكراتتاردىڭ سوعىس باستالعاننان بەرى سەناتتا سوعىس وكىلەتتىكتەرى تۋرالى زاڭ جوبالارى بويىنشا داۋىس بەرۋدى قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان ءتورتىنشى ارەكەتى بولدى. بارلىق دەرلىك رەسپۋبليكاشىل سەناتوردىڭ قارسىلىعىنا بايلانىستى بۇل ارەكەتتەر ءساتسىز بولدى. مەرزىم ءساۋىر ايىنىڭ سوڭىندا اياقتالادى.
ا ق ش كونستيتۋتسياسى سوعىسقا بارۋ تۋرالى شەشىم قابىلداۋ قۇقىعىن كونگرەسكە قالدىرادى، ال پرەزيدەنتتەر وپەراتسيالاردى ءبىرجاقتى تارتىپپەن تەك ءوزىن-ءوزى قورعاۋ جاعدايىندا عانا باستاي الادى.
سوعىس وكىلەتتىكتەرى تۋرالى 1973-جىلعى زاڭعا سايكەس، كونگرەسس سوعىس باستالعاننان كەيىن 60 كۇن ىشىندە سوعىس جاريالاۋى نەمەسە كۇش قولدانۋعا رۇقسات بەرۋى كەرەك - بۇل مەرزىم وسى ايدىڭ سوڭىندا اياقتالادى. زاڭدا بۇل مەرزىمدى 30 كۇنگە ۇزارتۋ قاراستىرىلعان، ءبىراق زاڭ شىعارۋشىلار اكىمشىلىكتىڭ قاقتىعىستى تەز ارادا توقتاتۋ جوسپارىن ۇسىنۋىن قالايتىنىن انىق ءبىلدىردى.
وسى ارادا دەموكراتتار قاقتىعىس اياقتالعانعا دەيىن نەمەسە كونگرەسس اسكەري ارەكەتتەردى جالعاستىرۋعا رۇقسات بەرگەنشە سوعىس وكىلەتتىكتەرى تۋرالى قارارلاردى ەنگىزۋدى جالعاستىرۋ نيەتىن مالىمدەدى.
وكىلدەر پالاتاسى (ا ق ش كونگرەسىنىڭ تومەنگى پالاتاسى) وسىعان ۇقساس زاڭ جوباسىن وسى اپتانىڭ سوڭىندا قاراستىرادى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
ەسكە سالا كەتسەك، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىنداعى قاقتىعىس اياقتالۋعا جاقىن دەپ سانايدى. ول بۇل ماسەلە بويىنشا ءوز پىكىرىن Fox News تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
