ا ق ش سەناتى يرانمەن سوعىسقا قاتىستى ترامپتى تاعى دا قولدادى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش سەناتى يرانمەن سوعىسقا بايلانىستى پرەزيدەنت دونالد ترامپ وكىلەتتىكتەرىن شەكتەۋگە باعىتتالعان اسكەري وكىلەتتىكتەر رەزوليۋتسياسىن قايتادان كەرى قايتاردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
سەناتورلاردىڭ داۋىسى - 53 قارسى، 47 قولداۋ - دەموكراتتاردىڭ ترامپتى يرانداعى اسكەري ارەكەتتەردى شەكتەۋگە ارنالعان ءۇشىنشى ارەكەتىن ءساتسىز ەتتى، دەپ حابارلايدى CBS News.
دجون فەتتەرمان پەنسيلۆانيادان شىققان سەناتور دەموكراتتار اراسىندا رەزوليۋتسياعا قارسى داۋىس بەرگەن جالعىز ادام بولدى. ال كەنتۋككيدان شىققان رەسپۋبليكاشىل سەناتور رەند پول قۇجاتتى قولداعان.
نيۋ-دجەرسيدەن شىققان دەموكرات سەناتور كوري بۋكەر ۇسىنعان رەزوليۋتسيادا پرەزيدەنتكە «ا ق ش قارۋلى كۇشتەرىن يران اۋماعىنداعى نەمەسە يرانعا قارسى قاقتىعىس ايماعىنان شىعارۋ، تەك سوعىس جاريالاۋ نەمەسە اسكەري كۇش قولدانۋعا ارنايى رۇقسات بولعان جاعدايدا عانا ارەكەت ەتۋ» مىندەتتەلگەن. الايدا ا ق ش كونگرەسى يرانعا قارسى اسكەري كۇش قولدانۋعا رۇقسات بەرمەگەنى اتاپ وتىلگەن.
كوننەكتيكۋت شتاتىنىڭ دەموكرات سەناتورى كريس مەرفي ترامپ اكىمشىلىگىن يران ماسەلەسى بويىنشا جاريا تىڭداۋلاردان جالتارعانى ءۇشىن ايىپتادى. ول سەنات الدىندا ا ق ش قوعامىنا سوعىستىڭ سەبەپتەرىن ءتۇسىندىرۋدى بولدىرماۋعا تىرىسقانىن ايتتى.
- مەن ولاردىڭ وسى سوعىستى اقتاي الاتىنىنا سەنبەيمىن. مەنىڭ ويىمشا، ەگەر ولار شىنىمەن امەريكالىق قوعام الدىندا ءسوز سويلەپ، بەنزين باعاسىنىڭ نەگە سونشا جوعارى ەكەنىن، رەجيمدى اۋىستىرۋمەن اينالىسىپ جاتقاندارىن نەمەسە جوق ەكەنىن، سونداي-اق جەرگە باسىپ كىرمەي يادرولىق قارۋ مەن يادرولىق ماتەريالداردى قالاي الۋدى جوسپارلاپ وتىرعاندارىن تۇسىندىرۋگە ءماجبۇر بولسا، سەناتتاعى داۋىستارىن جوعالتادى، - دەدى كريس مەرفي.
بۇعان دەيىن سەنات 4-ناۋرىزدا، سونداي-اق وتكەن جىلعى ماۋسىمدا ا ق ش-تىڭ يراننىڭ يادرولىق نىساندارىنا اۋەدەن شابۋىل جاساعاننان كەيىن اسكەري وكىلەتتىكتەرگە قاتىستى رەزوليۋتسيالاردى كەرى قايتارىپ تاستاعان.
سونداي-اق، اق ءۇي بۇگىنگە دەيىن يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيالارعا جۇمسالعان شىعىن 12 ميلليارد دوللارعا جەتكەنىن حابارلادى.