ا ق ش سەناتورى حاماس پەن حەزبوللانىڭ قايتا قارۋلانىپ جاتقانىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - ساياساتكەردىڭ مالىمدەمەسى تاياۋ شىعىستاعى اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمدەردىڭ ەكىنشى كەزەڭىنە كوشۋگە دەلدالداردىڭ كۇش-جىگەرى فونىندا ايتىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
جەكسەنبى كۇنى يزرايلگە ساپار شەككەن ا ق ش سەناتورى ليندسي گرەم پالەستينا قوزعالىسى حاماس پەن ليۆان حەزبوللاسى گازا سەكتورىندا جانە ليۆانمەن شەكارادا اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمدەرگە قاراماستان، قارۋلانۋدى قايتا جالعاستىرىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
سەناتوردىڭ ايتۋىنشا، حاماس قارۋلانىپ قانا قويماي، گازا سەكتورىن باقىلاۋدى كۇشەيتە وتىرىپ، اسكەري الەۋەتىن قالپىنا كەلتىرىپ جاتىر.
- مەنىڭ ويىمشا، حاماس قارۋسىزدانبايدى، ولار كەرىسىنشە قايتا قارۋلانىپ جاتىر. سونىمەن قاتار، ولار بيلىكتى نىعايتۋعا تىرىسىپ جانە گازادا ودان باس تارتۋ نيەتى جوق، - دەدى گرەم يزرايل پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ كەڭسەسى جاريالاعان ۆيدەو تۇسىنىكتەمەدە.
ول سونداي-اق ليۆاننىڭ حەزبوللاسى دا وسىنداي باعىتتى ۇستانىپ جاتىر دەگەن پىكىر ءبىلدىردى.
- مەنىڭ ويىمشا، حەزبوللا دا قارۋلانۋدى ارتتىرۋعا تىرىسىپ جاتىر. مۇنداي ناتيجەگە جول بەرىلمەيدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ا ق ش سەناتورى.
يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ ا ق ش سەناتورىنىڭ پىكىرىمەن كەلىسىپ، ونى «يزرايلدىڭ ۇلكەن دوسى» دەپ اتادى.
گرەم حاماس قارۋلى كۇشتەرىن ساقتاپ قالسا، گازاداعى اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمنىڭ ەكىنشى كەزەڭىن جۇزەگە اسىرۋعا قاۋىپ تونەتىنىن اتاپ ءوتتى. ول قوزعالىسقا قارۋسىزدانۋ تالاپتارىن ورىنداۋ ءۇشىن ناقتى مەرزىم بەرىلۋى كەرەك دەدى.
- ەگەر بۇل ورىندالماسا، مەن پرەزيدەنت دونالد ترامپقا يزرايلگە حاماسقا قارسى وپەراتسيانى اياقتاۋعا رۇقسات بەرۋدى ۇسىنامىن، - دەدى امەريكالىق كونگرەسسمەن.
ونىڭ سوزىنشە، قوزعالىستى قارۋدان ايىرمايىنشا، ايماقتا تۇراقتى بەيبىتشىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ مۇمكىن ەمەس.
ول سونداي-اق ليۆان قوزعالىسى اۋىر قارۋىن تاستاۋدان باس تارتقان جاعدايدا «حەزبوللاعا» قارسى اسكەري ارەكەتتەردى قايتا باستاۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ، ا ق ش، يزرايل جانە ليۆاننىڭ ۇيلەستىرىلگەن ارەكەتتەرىنە رۇقسات ەتىلگەنىن مالىمدەدى.
جوسپار بويىنشا يزرايل اسكەرلەرىن شىعارۋ، حاماستىڭ ورنىنا ۋاقىتشا اكىمشىلىك قۇرۋ، حالىقارالىق تۇراقتاندىرۋ كۇشتەرىن ورنالاستىرۋ جانە اۋماقتى دەميليتاريزاتسيالاۋ كوزدەلگەن.
سەناتور گرەم سونىمەن قاتار تۇركيانىڭ تۇراقتاندىرۋ ميسسياسىنا قاتىسۋىنا قارسى يزرايلدىڭ ۇستانىمىن قولداپ، مۇنداي شەشىمنىڭ ەل ىشىندە ساياسي قولداۋ تاپپايتىنىن مالىمدەدى.
حاماس ءوز كەزەگىندە يزرايلدى تاعى دا اتىستى توقتاتۋدى بۇزدى دەپ ايىپتاپ، دەلدالداردى جانە ۆاشينگتوندى ولاردى توقتاتۋ ءۇشىن ارالاسۋعا شاقىردى.
بىرنەشە كۇن بۇرىن يزرايل ليۆان اۋماعىنداعى «حەزبوللا» نىساندارىنا سوققى جاسادى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، گازانىڭ وڭتۇستىگىندە حاماسقا قارسى كۇشتەردىڭ كوشباسشىسى ياسير ابۋ شاباب قازا بولدى.