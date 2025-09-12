ا ق ش ساياساتكەرى چارلي كيركتىڭ ولىمىنە قاتىستى جاڭا دەرەكتەر جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش-تىڭ يۋتا شتاتىندا كونسەرۆاتيۆتى بەلسەندى ءارى دونالد ترامپتىڭ جاقتاسى چارلي كيركتى ولتىرۋگە قاتىستى تەرگەۋ جالعاسىپ جاتىر. بۇل تۋرالى BBC حابارلادى.
Turning Point USA قوزعالىسىنىڭ 31 جاستاعى نەگىزىن قالاۋشى چارلي كيرك Utah Valley ۋنيۆەرسيتەتىندە ءسوز سويلەپ تۇرعان ساتتە وق ءتيىپ، كوز جۇمعان بولاتىن.
ف ت ب-نىڭ ارنايى اگەنتى روبەرت بولس ءمالىم ەتكەندەي، كۇدىكتى قولدانعان قارۋ - سىرعىمالى بەكىتپەسى بار ۆينتوۆكا ورماندى اۋماقتان تابىلعان. ول جاققا قىلمىسكەر وق اتقان شاتىردان سەكىرىپ قاشقان. قارۋ قازىر ساراپتاماعا جىبەرىلدى.
CBS دەرەگىنشە، ول Mauser ماركالى، 30-06 كاليبرلى ۆينتوۆكا بولىپ شىققان.
ساراپشىلار كۇدىكتىگە تيەسىلى اياق كيىم ءىزى مەن الاقان جانە بىلەزىك ىزدەرىن دە تاپقان.
يۋتا شتاتى قوعامدىق قاۋىپسىزدىك دەپارتامەنتىنىڭ كوميسسارى بو مەيسون كۇدىكتىنىڭ قوزعالىس باعىتىن انىقتاعانىن ايتتى. ول كامپۋسقا 11:52-دە كەلگەن. كەيىن باسپالداق ارقىلى شاتىرعا كوتەرىلىپ، سول جەردەن وق اتقان. بولجام بويىنشا، قىلمىسكەر ستۋدەنت جاسىنداعى ادام، سوندىقتان ۋنيۆەرسيتەت ورتاسىندا كوزگە تۇسپەگەن.
ف ت ب سولت-لەيك-سيتي كەڭسەسى تەرگەۋگە بايلانىستى ىزدەۋ سالىنعان ادامنىڭ سۋرەتىن جاريالاپ، كوپشىلىكتەن كومەك سۇرادى. بۇل سۋرەت - تەرگەۋ ورگاندارى رەسمي جاريالاعان العاشقى بەينەجازباداعى تۇلعا.
ا ق ش-تىڭ پرەزيدەنتى دونالد ترامپ چارلي كيركتى قايتىس بولعاننان كەيىن پرەزيدەنتتىڭ بوستاندىق مەدالىمەن ماراپاتتايتىنىن مالىمدەدى.
«ءبىز ونى قاتتى ساعىنامىز. ءبىراق چارليدىڭ كوپتەگەن جاستاردىڭ جۇرەگىنە سىڭىرگەن ءۇنى مەن باتىلدىعى ءومىر سۇرە بەرەدى، بۇعان كۇمانىم جوق»، - دەدى ترامپ.