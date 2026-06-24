ا ق ش سەناتى يرانمەن سوعىس تۋرالى قاراردى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش كونگرەسىنىڭ سەناتى ۆاشينگتون اكىمشىلىگىن يرانعا قارسى اسكەري ءىس-قيمىلداردى توقتاتۋعا شاقىراتىن قارار قابىلدادى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
قۇجاتتى قولداپ 50 سەناتور داۋىس بەرسە، 48 ى قارسى شىقتى. ا ق ش-تىڭ بيلەۋشى رەسپۋبليكالىق پارتيا قاتارىنان ءتورت زاڭ شىعارۋشى قاراردى قولدادى. ال دەموكراتتار اراسىنان تەك ءبىر سەناتور عانا قارسى داۋىس بەرگەن. وسىعان ۇقساس قۇجات ماۋسىم ايىنىڭ باسىندا ا ق ش وكىلدەر پالاتاسى تاراپىنان دا ماقۇلدانعان بولاتىن.
بۇل جاعدايدا ءسوز كونگرەستىڭ ءار پالاتاسىندا جەكە قابىلداناتىن قارار تۋرالى بولىپ وتىر. ونىڭ زاڭدىق كۇشى جوق جانە تەك ۇسىنىمدىق سيپاتقا يە. مۇنداي قۇجاتتار ارقىلى زاڭ شىعارۋشىلار ءوز ۇستانىمدارىن بىلدىرەدى. ال ا ق ش-تىڭ اتقارۋشى بيلىگى ولاردى ەلەمەۋگە قۇقىلى.
قاراردا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ «امەريكالىق قارۋلى كۇشتەردى يران يسلام رەسپۋبليكاسىنا قارسى اسكەري ءىس-قيمىلداردان شىعارۋى ءتيىس» دەپ كورسەتىلگەن. بۇل تالاپ يرانعا قارسى اسكەري ارەكەتتەر كونگرەستىڭ ماقۇلداۋىن الماعان جاعدايدا جانە امەريكالىق كۇشتەردىڭ قاتىسۋى ا ق ش-تى نەمەسە ونىڭ وداقتاستارىن شابۋىلدان قورعاۋ ءۇشىن قاجەت بولماعان كەزدە ورىندالۋى كەرەك.
ا ق ش كونستيتۋتسياسى بويىنشا سوعىس جاريالاۋ قۇقىعى پرەزيدەنتكە ەمەس، كونگرەسكە بەرىلگەن. سوعان قاراماستان، سوڭعى ونجىلدىقتاردا امەريكالىق پرەزيدەنتتەر شەتەلدە اسكەري كۇش قولدانۋعا قاتىستى كونگرەسس بەرگەن رۇقساتتاردى كەڭىنەن ءتۇسىندىرىپ، ءىس جۇزىندە جاڭا اسكەري وپەراتسيالاردى باستاۋ ءۇشىن پايدالانىپ كەلدى.
بۇعان دەيىن ۆاشينگتون مەن تەگەران بارلىق مايدانداردا، سونىڭ ىشىندە ليۆاندا، اسكەري قيمىلداردى دەرەۋ توقتاتۋدى كوزدەيتىن ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويعان بولاتىن. 21 ماۋسىمدا شۆەيتسارياداعى بيۋرگەنشتوك ەلدى مەكەنىندە ا ق ش پەن يران وكىلدەرى اراسىندا دوحا مەن يسلامابادتىڭ دەلدالدىعىمەن مەموراندۋمدى ىسكە اسىرۋ ماسەلەسىنە ارنالعان كەلىسسوزدەر ءوتتى.
كەلىسسوزدەردىڭ العاشقى كەزەڭى اياقتالعاننان كەيىن جاريالانعان بىرلەسكەن مالىمدەمەدە پاكىستان مەن كاتار تاراپتارى يران مەن ا ق ش وكىلدەرىنىڭ كەزدەسۋى وڭ ءارى سىندارلى جاعدايدا وتكەنىن اتاپ ءوتتى. تاراپتار بەلگىلى ءبىر ىلگەرىلەۋشىلىككە قول جەتكىزىپ، الداعى تەحنيكالىق كەلىسسوزدەردى وتكىزۋگە نەگىز قالاعان.