ا ق ش سەناتى العاش رەت يرانمەن سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى قاراردى قولدادى
استانا. KAZINFORM - دەموكراتيالىق پارتيا وكىلدەرىنىڭ كوپشىلىگىمەن بىرگە رەسپۋبليكاشىل رەند پول، ليزا مۋركوۆسكي، سيۋزان كوللينز جانە بيلل كەسسيدي دە قارار ءۇشىن داۋىس بەردى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
ا ق ش كونگرەسىنىڭ سەناتى پروتسەدۋرالىق داۋىس بەرۋ كەزىندە العاش رەت ۆاشينگتون اكىمشىلىگىنە يرانعا قارسى اسكەري ارەكەتتەردى توقتاتۋدى بۇيىراتىن قاراردى قولدادى. داۋىس بەرۋ سەيسەنبىدە C- SPAN ارناسىندا كورسەتىلدى.
بۇل قۇجاتتى قولداعاندار - 50 زاڭ شىعارۋشى، قارسى شىققاندار - 47. دەموكراتيالىق پارتيا وكىلدەرىنىڭ كوپشىلىگىمەن قاتار، رەسپۋبليكالىق پارتيادان كەنتۋككي شتاتىنىڭ وكىلى رەند پول، الياسكادان ليزا مۋركوۆسكي، مەننەن سيۋزان كوللينز جانە لۋيزياننان بيلل كەسسيدي رەزوليۋتسيانى قولدادى. ونى قولدامايتىن جالعىز دەموكرات - پەنسيلۆانيادان دجون فەتتەرمان بولدى.
كونگرەسستىڭ جوعارعى پالاتاسى وسىعان ۇقساس داۋىس بەرۋ كەزىندە بۇل قۇجاتتى 7 رەت قابىلدامادى. The Hill گازەتى قاراردى سەنات، سودان كەيىن وكىلدەر پالاتاسى سوڭعى داۋىس بەرۋدە ماقۇلداسا دا، پرەزيدەنت دونالد ترامپ وعان ۆەتو قوياتىنىن اتاپ ءوتتى.
ا ق ش پەن يزرايل 28-اقپاندا يرانعا قارسى سوعىس باستادى. 7-ساۋىردە امەريكا باسشىسى يسلام رەسپۋبليكاسىمەن ەكى اپتالىق ءوزارا اتىستى توقتاتۋ تۋرالى مالىمدەمە جاسادى. ءساۋىردىڭ 11 ى كۇنى تەگەران مەن ۆاشينگتون دەلەگاتسيالارى يسلامابادتا كەلىسسوزدەر جۇرگىزدى، ءبىراق ءبىرقاتار كەلىسپەۋشىلىكتەر سالدارىنان ۇزاق مەرزىمدى رەتتەۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلە المادى. 21-ساۋىردە ا ق ش پرەزيدەنتى يرانمەن اتىستى توقتاتۋ كەلىسىمىن ۇزارتۋ نيەتىن مالىمدەدى. يران مەملەكەتتىك تەلەارناسىنىڭ حابارلاۋىنشا، تەگەران ۆاشينگتوننىڭ ءبىرجاقتى كەڭەيتۋىن مويىنداعىسى كەلمەيدى جانە ءوز مۇددەلەرىنە ساي ارەكەت ەتەدى.
1-مامىردا ا ق ش پرەمەر-ءمينيسترى ا ق ش كونگرەسىنىڭ باسشىلىعىنا اق ءۇي يرانمەن سوعىستى اياقتالدى دەپ ەسەپتەيتىنىن رەسمي تۇردە حاباردار ەتتى. دەگەنمەن، بۇل قادامعا، ەڭ الدىمەن، ا ق ش كۇشتەرىن شەتەلدەگى قاقتىعىستاردا پايدالانۋدى رەتتەيتىن ۇلتتىق زاڭداردى ساقتاۋ قاجەتتىگى تۇرتكى بولعان سياقتى.